麥當勞表示，APP上線兩週年慶大放送「買一送一」超多速食優惠券吃不完，中薯、麥香雞、咖哩辣味麥克雞塊、OREO冰炫風都買一送一；天天加碼再抽2次優惠券，連歡樂送也有優惠；M Point點數回饋單點5折、套餐75折；早餐「蕈菇滿福堡系列」回歸「好運到」雙向藝術字新包裝。漢堡王表示，聖誕雙牛大餐229元「買1送3」，地瓜薯條回歸。《NOWNEWS今日新聞》記者整理最新聖誕節速食優惠，本文提供給讀者一次掌握。
麥當勞：買一送一！天天加碼抽2次優惠券 蕈菇滿福堡回歸好運到新包裝
麥當勞表示，APP兩週年慶適逢聖誕節，「買一送一」11張速食優惠券大放送，天天加碼再抽2次優惠券，歡樂送也有優惠，超多好康吃不完！用M Point點數還有回饋，單點5折、套餐75折，現省1500元起。最新宣布「蕈菇滿福堡」回歸搭配藝術家設計好運到新包裝。
◾️麥當勞「買一送一」11張週年慶優惠券放送！
慶祝APP上線兩週年，麥當勞表示，即日起至12月23日「買一送一」11張週年慶優惠券：
單點中薯買一送一、
單點薯餅買一送一、
單點OREO冰炫風買一送一、
單點勁辣香雞翅（一份兩翅）買一送一、
單點中杯可樂（含zero）／雪碧買一送一、
手機點餐／歡樂送限定 單點蘋果派買一送一、
單點焦糖奶茶（冰）買一送一、
單點中杯檸檬紅茶（冰）買一送一、
單點中杯無糖紅茶／無糖綠茶買一送一、
單點金選那堤（冰／熱）買一送一、
單點金選美式咖啡（冰／熱）買一送一。
◾️天天加碼「再抽2次優惠券」！即日起至12月23日「週年慶轉出買一送一」加碼抽優惠券，天天抽2次機會加倍獲得：
單點大薯買一送一、
單點咖哩搖搖薯條買一送一、
單點4塊原味麥克雞塊買一送一、
單點4塊咖哩辣味麥克雞塊買一送一、
單點麥香雞買一送一、
單點麥香魚買一送一、
單點豬肉滿福堡買一送一、
單點吉事漢堡買一送一、
單點漢堡買一送一。
《NOWNEWS今日新聞》記者每天實測，從週年慶活動第一天至今，每一張都是抽中單點「買一送一」優惠券，推薦再搭配甜心卡划算加菜最便宜。
麥當勞週年慶「單點5折、套餐75折」現省1500元！
使用麥當勞APP全球版M Point點數折扣也有回饋，「單點商品5折」爽吃大麥克、勁辣雞腿堡、原味麥克雞塊（4塊／10塊）、冰焦糖奶茶、薯條等，套餐「主餐搭配中薯＋中杯可樂」打75折，現省1500元起。
麥當勞搶先預告，週年慶優惠活動第二週12月24日至12月30日，還有「High翻聖誕翻出新品優惠」。
◾️蕈菇滿福堡系列回歸！12/24開始販售 單點、套餐價格一次看：
麥當勞表示，早餐蕈菇滿福堡系列回歸了！只在年末限期開吃的「蕈菇滿福系列」，以鮮香蕈菇醬搭配經典春麥滿福麵包，在黑胡椒醬的濃郁風味中還咬得到切片蕈菇。今年擷取「春到福到」象徵為家裡帶來好兆頭的靈感，攜手以「雙向藝術字」聞名的日本雙向藝術家野村一晟，打造全新「滿福到・好運到」設計包裝，正看「滿福到」、翻轉變「好運到」，寓意一口氣好運福氣全吃到。
麥當勞早餐蕈菇滿福堡系列12月24日起至2026年3月3日限時（或售完為止）：
「蕈菇豬肉滿福堡」單點70元、薯餅套餐112元。
「蕈菇豬肉滿福堡加蛋」單點80元、薯餅套餐122元。
「蕈菇無敵豬肉滿福堡加蛋」單點100元、薯餅套餐142元。
「蕈菇青蔬滿福堡」單點80元、薯餅套餐122元。
「蕈菇滿福堡」單點72元、薯餅套餐114元。
麥當勞還分兩波段限時登場「好運雙人餐組」，共4款雙人早餐組合下殺最低65折起。
12月24日起至2026年2月22日（或售完為止）：
「菇Luck雙享餐」250元：2份蕈菇豬肉滿福堡加蛋+6塊麥克鷄塊+2份薯餅+2杯38元飲品。
「福氣滿滿雙享餐」220元：2份豬肉滿福堡加蛋+6塊麥克鷄塊+2份薯餅+2杯38元飲品。
2026年1月7日至2026年2月22日（或售完為止）：
「派送菇Luck雙享餐」270元：2份蕈菇豬肉滿福堡加蛋+2份蘋果派+2份薯餅+2杯38元飲品。
「派送福氣雙享餐」240元：2份豬肉滿福堡加蛋+2份蘋果派+2份薯餅+2杯38元飲品。
漢堡王：聖誕雙牛大餐229元「買1送3」！地瓜薯條回歸
漢堡王表示，聖誕節賞自己雙層大禮，即日起至2026年1月5日，全台門市臨櫃點餐「重磅培根雙層牛肉堡套餐」優惠229元（原價326元），現省97元、相當於單點無痛直升「小薯條＋中飲料」套餐，還隨餐送限量公仔（送完為止）。
提醒大家，不適用機場內、科技廠內及兒童樂園門市；亦不適用自助點餐機、官網及外送平台；實際供應以門市庫存為準，售完為止，如因原物料、航運等不可抗力因素導致供貨不及敬請見諒。
漢堡王宣布，採用台農66號紅肉地瓜的「地瓜薯」限量回歸，即日起納入「超值奔Fun組」三樣100元點心優惠（售完為止），選擇地瓜薯、蘋果派、黃金QQ球、4塊雞塊、小份洋蔥圈、小份辣薯球、中杯飲料、玉米濃湯，同品項可複選，三樣100元、相當於一份33元，對比地瓜薯原價79元、現省46元。
資料來源：麥當勞、漢堡王
