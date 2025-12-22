我是廣告 請繼續往下閱讀

麥當勞：買一送一！天天加碼抽2次優惠券 蕈菇滿福堡回歸好運到新包裝

麥當勞「買一送一」11張週年慶優惠券放送！

天天加碼「再抽2次優惠券」！

《NOWNEWS今日新聞》記者每天實測，從週年慶活動第一天至今，每一張都是抽中單點「買一送一」優惠券，推薦再搭配甜心卡划算加菜最便宜。

麥當勞週年慶「單點5折、套餐75折」現省1500元！

▲麥當勞年末限定早餐「蕈菇滿福堡」回歸。（圖／麥當勞mcdonalds.com）

蕈菇滿福堡系列回歸！12/24開始販售 單點、套餐價格一次看：

▲麥當勞攜手日本雙向藝術家野村一晟，為蕈菇滿福堡設計全新「滿福到・好運到」包裝。（圖／麥當勞mcdonalds.com）

漢堡王：聖誕雙牛大餐229元「買1送3」！地瓜薯條回歸

▲漢堡王聖誕雙牛大餐229元「買1送3」！單點無痛升級套餐還送公仔。（圖／漢堡王 burgerking.com.tw）