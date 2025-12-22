我是廣告 請繼續往下閱讀

繼先前外傳美國儲存大廠SanDisk主動與力積電接觸、評估合作可能後，近期供應鏈消息指出，美光也已低調洽詢力積電，目標鎖定銅鑼新廠已完工但尚未滿載的產能配置，帶動力積電今（22）日股價一度攻上漲停價40.45元。據傳美光與SanDisk一樣，希望能在力積電已完工、仍可新增至少四、五萬片產能空間的銅鑼新廠，導入其技術與機台生產記憶體，在最短時間開出新產能。消息人士透露，美光與力積電已有至少三種合作模式討論中，「一切就等力積電點頭」。針對相關傳聞，美光截至截稿未對外回應；力積電則表示，確實持續與多家大廠洽談合作。力積電銅鑼新廠的最大月產能，業界人士分析上看5萬片，但現階段設備建置量仍偏低，推算裝機率約僅兩成左右，後續仍有明顯的擴充空間。也因為廠房、基礎建設已到位，若外部需求與合作條件成熟，擴產的時間落差可望縮短，對急於補足供應的國際大廠而言吸引力大增，讓銅鑼新廠成為市場關注焦點。供應鏈進一步指出，目前討論的合作架構大致聚焦在幾種方向，包括純代工合作、結合技術移轉與設備導入的模式以及分銷概念的延伸做法，亦即在合作之下，力積電仍可保留部分晶圓或產品由自身銷售。業界認為，若能保留一定比重的自有銷售，在記憶體報價走升的環境下，對力積電的獲利彈性相對有利，也成為市場解讀談判重點之一。事實上，美光日前已對外揭露將上調2026財年的資本支出規模，並直言現階段記憶體供應仍難以追上客戶需求。消息一出，帶動力積電今日股價走強，以38.8元盤上開出，盤中一度攻上漲停價40.45元。