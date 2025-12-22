我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市傳出鬧區隨機持刀攻擊案，造成4死11傷，許多人擔心引發模仿效應。繼假日加強車站、百貨公司等公共場所見警率後，台中市警局今晨起加強國小校園周邊警力部署，結合巡邏、定點守望、交通疏導與機動應變，讓孩子上、放學途中清楚感受到警察叔叔阿姨的守護，也讓家長安心。北捷隨機攻擊事件發生後，網路出現不少恐嚇言論，家長擔心孩子安全。台中市警察局考量國小學童於上、放學期間，多集中於校門口、周邊路口及通學動線，人車往來頻繁，若遇突發狀況，往往難以即時因應。因此15個分局自今（22）日起，於重點時段加強校園周邊警力部署，結合巡邏、定點守望、交通疏導與機動應變，全面提升見警率，並強化可疑對象盤查與現場應處能力，讓孩子在上、放學途中清楚感受到警方守護。警方表示，將透過與導護家長、志工的橫向演練強化學童安全，確保校園周邊治安穩定。同時提醒家長與學童，平時可加強基本自我保護觀念，教導孩子上、放學途中發現可疑人事物，若感覺不安應保持適當距離，並立即向周遭老師、導護志工或警察人員反映，亦可就近進入貼有「愛心服務站」標示的商店、超商請求協助，避免獨自應對。