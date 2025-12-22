大學生寒假天數迎來65天最長假期，104人力銀行觀察，年底兼職市場同步升溫，全站有20.7萬個兼職工作，不僅比去年同期成長3.7%，工作機會更超越今年暑假，其中以住宿餐飲、批發零售、文教業為需求大宗，為學生與新鮮人提供多元入職的機會。
104人力銀行指出，其次為批發/零售/傳直銷業，兼職工作機會3.5萬個，反映歲末年終促銷、年節備貨檔期同步展開，實體與電商通路提前佈局銷售、理貨與包裝人力，迎戰年終大檔消費需求；文教業則以1.9萬個排行第三，隨著寒假將至，補習班、安親班與各式寒假營隊陸續啟動招生，帶動企業提前招募教學與活動兼職人力。
104人力銀行分析540篇實習打工故事，學生與社會新鮮人在實務現場面臨的挑戰，29%認為「時間壓力與工作強度」居首位，其次11%學生認為是「技術與工具門檻」，另有9%學生則認為是「協調溝通」，對於初次接觸職場的同學來說，既要在有限時間與龐大壓力下保持效率與品質，也要展現自身的專業技術，並能與不同職務、不同背景的工作夥伴協調溝通，都是考驗自身的主要關卡。
經歷困難與挑戰過後，學生在實習打工中獲得的成長學習，60%認為是「溝通協作」、32%「問題解決與主動性」，以及30%「梳理流程與效率」，例如學會站穩立場明確溝通，展現主動發現問題並歸納解方的積極態度，以及具有邏輯的梳理工作方法提升整體效率，甚至協助公司優化現有流程，都是透過實習打工經驗，帶給同學們的紮實收穫。
- 年底聚餐旅遊消費回溫 住宿餐飲業兼職需求大增
- 時間、技術與溝通 三大關卡考驗實習打工新手
- 兼職型態多元化 提早為職涯加分