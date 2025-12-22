我是廣告 請繼續往下閱讀

前主播張靖玲與母親間的家庭紛爭搬上檯面。張母指控，張靖玲過去以「需照顧母親」為由，拒絕TVBS對其調職安排，但實際同住期間，母女關係長期失和，張靖玲多次在家中對她及弟弟偷錄音、錄影，甚至將椅子等物品堆疊在房門口，影響進出並造成危險，導致她身心承受極大壓力。張母進一步主張，張靖玲曾要求她以老家房屋作為擔保，向民間借貸200萬元，她拒絕後，母女衝突愈演愈烈，雙方也因房屋所有權問題衍生多起民、刑事訴訟，家庭關係徹底破裂。案件審理期間，張靖玲主張房屋為「三人共有」，並提出一段錄音檔作為證據，內容顯示張母曾提及「房子是我們三個人的」。不過，法院審酌認為，該段錄音係母女就是否將房屋拿去私人借貸所生的爭執對話，僅屬片段語句，無法據此認定張母否認其房屋所有權；此外，張靖玲亦無法舉證該房屋係借名登記於母親名下。法院指出，房屋權狀雖曾由張母交付張靖玲保管，但屬於寄託關係，張母已明確表示終止寄託並要求返還權狀，張靖玲依法應無條件返還。另就居住權部分，法院認定該房屋為張母無償借予女兒居住，雙方未約定期限，依《民法》規定，出借人得隨時請求返還。至於張靖玲主張自己為家屬，依法享有居住權及受扶養保障，法院認為，她已成年、身心健康，且具備謀生能力，並不符合法定受扶養要件，相關主張均難以採信。日前台北地方法院審理後認定，系爭房屋確為張母所有，判決張靖玲敗訴，須返還權狀並搬離老家。全案目前已由張靖玲提起上訴，進入二審程序。