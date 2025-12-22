我是廣告 請繼續往下閱讀

台北地院今日開庭進行民眾黨政治獻金案的辯論程序，傳喚前民眾黨主席柯文哲、前柯文哲競選辦公室財務長李文宗、木可公司董事長李文娟出庭，蒞庭檢察官為舉證柯文哲侵占民眾黨政治獻金，特別指出東方文華董事長林命群不挺柯文哲、也不想捐款給柯文哲，他其實是看在邱佩琳的份上才捐200萬，而且捐款對象是民眾黨，柯文哲不能把民眾黨的錢當自己的錢。台北地檢署起訴柯文哲侵占基隆市長謝國樑母親林曼麗、東方文華董事長林命群等人的政治獻金、沒存入政治獻金專戶的競選小物收入；以政治獻金支付木可公司員工薪資與柯文哲肖像權授權金，並投資邱復生的電影公司，不法金額合計6834萬元，涉犯公益侵占、背信罪，求刑13年6月（收賄部分求刑15年）。今日上午由檢察官論告，接著是柯文哲、李文宗、李文娟和律師答辯。公訴檢察官陳思荔說，依據林命群的證詞，他不想見柯文哲、「不可能也不想要支持」柯文哲，是因為邱佩琳從記者加入民眾黨，負責籌措經費，跟他說民眾黨很多人要出來選，他是因為邱佩琳才捐款。陳思荔表示，基隆市長謝國樑作證也說，他為母親轉交200萬給邱佩琳，希望能幫「民眾黨」，由此可知民眾黨的錢不等於柯文哲的錢，況且單人捐款200萬，已超過政治獻金的捐款上限，柯文哲明知違法仍收受，也未存入政治獻金專戶。