北捷爆發連續攻擊案件，不少民眾自發性前往事發地點默哀、獻花，知名手搖飲料UG品牌老闆聯發國際董事長鄭凱隆因攜帶印有品牌Logo的飲料與花束引發爭議，昨（21）日也親上火線道歉，不過此事件也延燒到資本市場，聯發國際今（22）日股價跌逾半根停板。知名手搖飲料UG Tea樂己老闆親送飲料與花束，到中山商圈誠品南西店悼念因張文丟擲煙霧彈、隨機攻擊傷亡者，卻因放滿醒目Logo遭疑置入行銷毀品牌形象。UG飲料老闆同時也是聯發國際董事長鄭凱隆、總經理陳聖中，昨日緊急召開媒體說明會，鄭凱隆表示：「這次事件發生後，我看到相關新聞與討論，內心感到非常難過與自責。我的原意想要前往致意與表達哀悼，加上門市就在附近，才會有將飲料帶往現場的行為。然而，我深刻理解，無論出發點為何，這樣的行動本身就是不恰當的。」受到消息影響，被稱為「最強珍奶股」的聯發國際今日股價重挫，在台股上漲逾400點之際，今日以86元盤下開出，盤中一度來到84.4元、下跌逾7%，隨後維持在超過半根停板以上的跌幅。