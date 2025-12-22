台灣藏壽司迎接新年表示，聯名「三麗鷗家族」打造15款扭蛋有達摩鮮度君吊飾、閃亮和服磁鐵及大頭御守吊飾，12月26日開搶；首次推出聯名餐點「酷洛米濃醇巧克力布朗尼莓莓果凍聖代」送限量盲袋Sa
nrio characters閃卡；周邊商品還有滿額加價購三麗鷗家族不鏽鋼手提吸管杯及H ello Kitty、酷洛米兩用玩偶頸枕，14間限定店鋪滿額贈束口 便當袋；全台5家限定佈置主題店，《NOWNEWS今日新聞》記者整理全攻略，本文提供給讀者一次掌握。
藏壽司：三麗鷗家族變身達摩鮮度君！和服磁鐵、大頭御守吊飾15款扭蛋
藏壽司扭蛋推出新款了！迎接2026新年，藏壽司表示，攜手「三麗鷗家族」推出年度最療癒企劃，主打「好運祈福」設計，「5款立體鮮度君吊飾」讓三麗鷗人氣角色通通換上日式傳統裝扮、趴在鮮度君上好可愛，壽司盤上則是迷你角色達摩，紅色Hello Kitty象徵開運招福、藍色大耳狗喜拿代表考運亨通、橘色人魚漢頓與紫色酷洛米分別象徵事業順利與長壽安康，粉色美樂蒂則是幸福美滿，有轉有保庇。
首度推出「5款閃亮磁鐵」，主角們穿上日式和服搭配花開富貴的模樣好應景新年，特別的是，磁鐵外層加上特殊閃膜，晃動時會呈現細緻亮光。還有「5款御守吊飾」，以超萌大頭設計結合日系和風元素，實現好運願望。藏壽司全台門市，自12月26日至2026年2月2日開搶15款限定扭蛋，快來把好運帶回家。
消費滿額加價購不鏽鋼杯、玩偶頸枕！14間指定店鋪送便當袋
活動期間單筆消費滿800元即可加購實用周邊商品：
第一波12月26日起：加購699元換「三麗鷗家族不鏽鋼手提吸管杯」。
第二波2026年1月9日起：加購499元換「Hello Kitty / 酷洛米兩用玩偶頸枕」，收納後是玩偶，展開變頸枕。
全台15間指定店舖消費滿1200元並完成社群任務，即可獲得「束口便當袋」，共有三麗鷗家族、酷洛米與人魚漢頓3款隨機贈送。
北部：松江南京店、板橋遠科店、桃園遠百店、八德興豐路店、林口三井Outlet店。
中部：台中惠文路店、台中大遠百店、台中港三井Outlet店、台中三井Lalaport店。
南部：嘉義耐斯店、台南FOCUS店、漢神本館店、高雄岡山店、高雄五福光華店。
5間主題店限定佈置店鋪！打卡抽獎：絨毛迷你提袋、收納包
藏壽司全新登場「桃園大興西店」、「高雄五福光華店」，並精選「板橋遠科店」、「台北館前店」及「台中惠文路店」，全台共5家主題店打造三麗鷗限定佈置，從迎賓大門、等候區到入座的座席都被可愛角色包圍。
自12月26日起朝聖於藏壽司官方社群上完成指定條件還可參加抽獎，有機會獲得「大耳狗大臉造型絨毛迷你提袋」、「酷洛米大臉造型絨毛迷你收納包附鎖圈」、「酷洛米大臉造型絨毛迷你提袋」、「美樂蒂大臉造型絨毛迷你收納包附鎖圈」等禮物。
首推藏壽司x三麗鷗聯名餐點！聖代送「盲袋閃卡」 冬旬新菜開吃
藏壽司首度登場聯名紫色「酷洛米濃醇巧克力布朗尼莓莓果凍聖代」，堆疊牛奶霜淇淋、玉米脆片、布朗尼與莓果果凍，點購免費送「Sanrio characters盲袋閃卡」（限量2萬份），12月26日起限時販售（數量有限，售完為止）；同步開喝Hello Kitty 與酷洛米限定包裝「蜜桃果茶」。
12 月「冬旬美味」3款新菜也開吃，「明太子酪梨天婦羅握壽司」、「柚子鹽燒霜長鰭鮪魚」及「炙烤焦糖玉子燒」。
壽司郎：三重CITYLINK店開幕！聖誕樹壽司開吃
在台深耕第七年的壽司郎，已在新北三重區域型商場開設第55號店「
壽司郎三重CITYLINK店」。適逢耶誕佳節，即日起推出星星玉子點綴的「 鮭魚聖誕樹」、「聖誕沙拉軍艦」2款應景限定商品。
資料來源：藏壽司、壽司郎
在台深耕第七年的壽司郎，已在新北三重區域型商場開設第55號店「