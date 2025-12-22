一般民眾通常在清洗馬桶或廁所時，都會利用漂白水等清潔用品去汙清潔，但日本家事達人表示，馬桶上外層含有防汙塗層，倘若長期使用鹼性漂白水清潔，恐會導致其失去光澤、卡垢，越刷會越髒。對此，創立將近50年的「itai一太e衛浴」，過去就分享正確清潔馬桶步驟，更提到可以使用檸檬酸或小蘇打深層清潔。
洗馬桶不要用漂白劑！達人警告認了：恐越刷越髒
根據日本媒體《grape》報導，一名家事達人透露清潔廁所時的注意重點。首先絕對不能將一般漂白劑直接噴灑在馬桶上，因馬桶外層含有防汙特殊塗層，且若長期使用鹼性漂白水，恐會讓其腐蝕、失去光澤，甚至出現卡垢問題。建議一般民眾若有清潔馬桶的需求，建議可以改用中性清潔劑，或使用檸檬酸等自然酸性清潔。
一般人在清潔馬桶時也有許多錯誤行為，其中最常見的就是「用力刷洗」，過度用力的清潔，恐會破壞磁磚、水槽、馬桶或浴缸等衛浴外層，建議準備清潔前，先將清潔劑均勻塗抹在表面上，待污垢軟化後，再用水沖洗即可。
但民眾在使用清潔劑時要特別注意，部分清潔劑與漂白水混合使用會產生有毒氣體，建議打掃時最好保持環境通風，且配戴口罩避免吸入過多對人體有害的氣體，使用清潔劑時也不宜長時間存放，應盡速使用完畢，且按照正確方法使用。
刷馬桶「正確洗法」曝光！50年衛浴大廠認證
事實上，創立將近50年的衛浴大廠「itai一太e衛浴」過去就曾分享清潔馬桶正確做法，首先一定得戴上手套保護雙手，避免直接與強酸或強鹼的物質直接接觸，接著建議使用刷子或海綿清洗馬桶內外側，雖然使用研磨性清潔劑能有效清潔，但建議根據馬桶的材質來使用。
倘若遇上尿垢、水垢、頑強髒污，可以適量使用檸檬酸或小蘇打，先靜置於髒污處一段時間再沖掉，即可做到局部的深層清潔。目前市面上雖然有販售針對不同汙垢的清潔產品，但任何清潔劑的產品噴灑使時，現場環境務必保持開窗通風，並配戴口罩，才能在清潔的同時保護自身。
資料來源：grape、itai一太e衛浴
