洗馬桶不要用漂白劑！達人警告認了：恐越刷越髒

若長期使用鹼性漂白水，恐會讓其腐蝕、失去光澤，甚至出現卡垢問題

▲馬桶外層含有防汙特殊塗層，若長期使用鹼性漂白水，恐會讓其腐蝕、失去光澤，甚至出現卡垢問題。（圖／取自photoAC）

其中最常見的就是「用力刷洗」，過度用力的清潔，恐會破壞磁磚、水槽、馬桶或浴缸等衛浴外層，建議準備清潔前，先將清潔劑均勻塗抹在表面上

建議打掃時最好保持環境通風，且配戴口罩避免吸入過多對人體有害的氣體，使用清潔劑時也不宜長時間存放，應盡速使用完畢

▲一般人在清潔馬桶時也有許多錯誤行為，其中最常見的就是「用力刷洗」，過度用力的清潔可能會導致外層被破壞。（圖／取自photoAC）

刷馬桶「正確洗法」曝光！50年衛浴大廠認證

可以適量使用檸檬酸或小蘇打，先靜置於髒污處一段時間再沖掉，即可做到局部的深層清潔