▲倒閣議題：網路聲量趨勢圖（圖／QuickseeK提供）

▲倒閣議題：網路正負面聲量與好感度（圖／QuickseeK提供）

▲倒閣議題：網路負面聲量留言 主題風向分析（圖／QuickseeK提供）

立法院今年分別在11月14、21日二度修正財劃法，然而行政院對於立院於11月14日三讀的修法內容無法接受，認為施行後將破壞財政永續、造成國家發展無法回復的重大危害，且有侵害行政權之虞，因此在覆議未果後，行政院在12月15日宣布不副署相關修法，使其無法生效。政院此舉引發在野黨軒然大波，指責行政院扭曲憲法、破壞權力分立，行政院長卓榮泰則直言「立法委員有意見反對，還是可以依照憲法提出不信任案來倒閣」。透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察，網路上有關倒閣的聲量，隨著不副署議題逐漸升高，在總統賴清德找民進黨立委便當會當天，就衝高突破單日1萬則，隨著便當會內部聚焦支持不副署，倒閣的討論度也逐漸升高，15日行政院正式舉行記者會宣告不副署，當日倒閣聲量衝上最高點，來到7.9萬則，高峰話題是，卓榮泰在行政院記者會上表示「如果我被一個毀憲亂政的國會跟政黨提出倒閣，那會是我畢生的民主勳章」。而網友對於倒閣議題的好感度如何？從議題的正負聲量來看，負聲量65695，是正聲量16220的4倍之多，議題好感度0.25相當低。負面熱門話題包括，網紅Cheap解析當前的「倒閣」賽局，表示「卓榮泰下來了又如何？賴清德可以再換100個『卓榮泰』上去，藍白用立法院多數換你的免洗筷？」另一個負面熱門話題則是綠營回應藍營不提倒閣，民進黨團幹事長鍾佳濱說，若提倒閣、解散國會，藍白改選若獲三分之二席次，就可以對總統發動罷免提案，遺憾藍白不敢尋憲法機制化解政治僵局。對於這些負面熱門貼文，網友留言包括「這就是台灣人民寵出來的傲慢政黨，他認為自己有40扒的基本盤，所以才口出狂言」「我快笑死，原來這就是綠色執政品質保證的執政方式啊，大罷免大成功還沒有學到教訓就對了」「擺爛心態、有夠悲哀」。面對憲法法庭停擺，無法透過釋憲來調解行政立法兩院爭議，行政院終於祭出不副署來抗衡立法院，執政黨此操作策略，雖讓深綠支持者拍案叫好，但從網路輿情來看，也激發了強烈的反對情緒。進一步分析有關倒閣的負面聲量留言內容主題，在熱門的留言主題當中，認爲「應罷免總統」的聲量最高，聲量佔比27.1%、嗆藍白快點倒閣20.7%、認為「綠營大罷免失敗現在又逼人倒閣」11.1%、表示「提倒閣的話總統要一起下台」10.6%、認為「倒閣無用行政院長還是總統指派」9.3%、嗆聲藍白「不爽就提倒閣」8.0%、諷刺執政黨乾脆直接宣布戒嚴7.0%、認為藍白可透過憲法法庭處理6.2%。顯然，雖然倒閣是針對行政院長，但超過三分之一的負面聲量留言內容直指「總統」。此外，網友對政治操作的邏輯相當清晰，並未被執政黨的激將法所惑，反而凸顯執政黨不願面對國會少數的現實。而佔9.3%的論點「倒閣無用行政院長還是總統指派」，更點出了我國當前憲政體制的盲點，行政院長無須經過立院同意，由總統逕行指派，因此形成了「倒閣無用論」，民眾清楚知道，就算倒閣成功，總統仍可無視國會多數的意見，逕自指派他人續任閣揆，甚至還能藉此解散國會，這種「無效的政治動作」被視為浪費社會資源。透過輿情分析可知，民眾清楚知道倒閣只是假議題，藍白一旦提倒閣，恐就正中民進黨下懷；面對如此清晰的「陽謀」，在野陣營不可能踏入陷阱，如此一來，在野陣營暫時沒有其他招式來反制行政院的不副署。民進黨這樣操作，恐會讓民眾覺得太過強勢鴨霸，選輸了還不願意少數服從多數，這對民進黨的執政穩定度，與明年的地方選舉是福是禍，還有待觀察。●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com