我是廣告 請繼續往下閱讀

中研院經濟所今（22）日發布2026年台灣經濟情勢總展望，2025年全年預估經濟成長率為7.41%，較7月預測值2.93%上修4.48個百分點。而2026年世界半導體貿易統計組織（WSTS）預估，明年半導體銷售成長26.3％，增幅比今年還要高，因此在AI刺激之下，明年GDP成長率估3.71%。據中研院統計，估2025年GDP成長率估7.41%，較7月預測值2.93%上修4.48個百分點，其中貢獻度來自出口及投資，均受到AI熱影響。回到台灣，今年受惠到AI需求爆發，台灣先進製程、半導體、電子零組件及相關設備都吃到紅利。而WSTS今年預測2025年半導體銷售會成長22.5%；明年預估需求成長26.3%，比今年更強勁，因此認為明年AI成長幅度不會趨緩。而在民間消費方面，2025年前三季受到美國關稅政策等影響，民間消費降溫，但第四季受到年末消費旺季、汽車貨物稅減稅政策，2025年民間消費年增1.35%。2026年預估民間消費將會維持溫和成長，年增2.13%。中研院經濟所研究員林常青以「雲開未盡，月色已現」形容明年經濟，認為「月色已現」是在說AI需求還是相當強勁，並未出現衰退，但是「雲開未盡」是部分不確定因素尚未排除。他提到，經濟仍有五大不確定因素，包括「美國貨幣及貿易政策」、「中國經濟復甦」、「地緣政治」、「AI與新興科技發展進程」及「勞動市場」。林常青受訪表示，明年GDP預估會到3.7%，主因是即便今年GDP基期較高，受到AI發展性有高度正面期待，不僅國外廠商都有機會持續拉硬體單，國內也會帶動投資效果；但他也提到，美國232關稅影響相當大。對於其他產業是否可能回溫，他表示，精密機械、機械業明年都有點回溫可能性，但坦言明年稍微不太好的產業，則是落在石化及金屬製造業。另外，針對明年內需產業表現，林常青表示，今年汽機車市場相當寒冷，因為大部分人都在等待關稅結果出來才會購買，認為明年還是許多利多，包括所得稅調整、國旅政策持續，搭配跨期替代效應，因此預估明年內需仍有2.13%。而AI未來發展，以及傳產何時可以看到曙光？ 工研院機械與系統研究組長岳俊豪表示，現在段AI比較常用在B2C，還必須要看未來會不會出現B2B的AI「我們不缺有話題性的AI，但是我們要看能不能出現可以賺錢的AI」，有辦法看到投資變成實質收入。至於傳產復甦，他認為與AI相關的產業都還是表現不錯，政府近期也對於機器人、矽光子等都有一定投資，預計明年可能會看到更多機會。