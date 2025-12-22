我是廣告 請繼續往下閱讀

憲法法庭五名大法官於上周宣判藍白聯手通過《憲訴法》修法無效，再度引發在野怒火，國民黨團今（22）日赴台北地檢署要告發5位大法官瀆職。對此律師黃帝穎批評，張文在鬧區奪釀無差別殺人釀嚴重死傷，北檢啟動偵辦，除追查犯罪動機與背後金流外，更協助被害人家屬申請犯罪補償金，而國民黨不顧國人高度關注社會安全網及北市治安、見警率等安全政策議題，法盲濫訴大法官，虛耗北檢偵辦恐攻及協助被害人量能只為政治私利，「不顧國人死活」。黃帝穎表示，國民黨立委不理恐攻竟執意集體赴中還濫訴大法官，明顯法盲濫訴，更虛耗北檢偵辦恐攻及協助被害人量能，不顧國人死活令人憤怒。更分析國民黨濫訴大法官的四大法盲，首先是國民黨法盲濫訴枉法裁判罪，被最高法院判決打臉。依據最高法院判決見解，枉法裁判罪「指故意不依法律之規定而為裁判，質言之，即明知法律而故為出入者」，但五位大法官有權解釋《憲法》，或就《憲法》規範提出適用法律見解，均無法構成最高法院「故意不依法律」要件，國民黨明顯法盲濫訴。其次是國民黨癱瘓憲法法庭背棄民主世界，濫訴大法官更凸顯國民黨害台執迷不悟。黃帝穎說，全球民主國家中，台灣是唯一憲法法庭被癱瘓的國家，這是台灣民主的恥辱，如今憲法法庭「自救」判決憲訴法違憲，國民黨竟還濫訴追殺「接軌民主世界」的五位大法官，國民黨背棄世界民主、害台執迷不悟。第三，國民黨北檢提告是明顯雙標，一下包圍怒嗆、一下認真提告，國民黨傷害法治，簡直把北檢當自助餐。黃帝穎說明，國民黨到北檢告發大法官，但同樣是北檢，國民黨為黃呂錦茹偽造文書包圍北檢怒嗆、又為北檢起訴柯文哲聲援怒罵北檢，今天竟又到北檢提告大法官，國民黨擺明雙標、傷害法治，簡直把北檢當自助餐。第四，國民黨為政治私利告大法官，虛耗北檢偵辦恐攻及協助被害者量能，不顧國人生死。黃帝穎表示，張文恐攻釀四死多傷，北檢啟動偵辦，除了追查犯罪動機、背後金流，更協助被害人家屬申請犯罪補償金，國民黨竟到北檢告發五位大法官，明顯法盲濫訴，更虛耗北檢偵辦恐攻及協助被害人量能，「不顧國人生死，社會公憤！」