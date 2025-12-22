我是廣告 請繼續往下閱讀

▲警方持搜索票前往王男住處執行搜索，當場查獲疑似自製計時裝置1組及工業酒精3瓶。（圖／警方提供）

新北市一名32歲王姓男子，疑因不滿法院裁定以新台幣7,000萬元具保民眾黨前主席柯文哲，竟多次以電子郵件揚言，將攜帶自製定時燃燒彈，於地方法院開庭時縱火報復。警方獲報後火速攔阻，在行動前夕查獲相關物證，成功防止重大公共危險；全案經檢方偵結，已依法提起公訴。檢警調查指出，王男早在2025年2月，就曾將恐嚇公眾內容寄送至總統府電子信箱。其後於同年7月至9月間，持續向相關單位寄送多封電子郵件，內容不僅直接點名新北地方法院，更明確提及開庭日期，揚言攜帶工業酒精進入法院縱火，並以「燃燒的市府與法院」、「最後通牒」等語句恐嚇，言詞激烈，已對公共安全造成實質威脅。警方接獲情資後，由新北市政府警察局三峽分局成立專案小組，報請新北地方檢察署指揮偵辦。2025年9月18日上午，專案人員持搜索票前往王男住處執行搜索，當場查獲疑似自製計時裝置1組及工業酒精3瓶，隨即將王男依法逮捕，成功阻止其預告中的縱火行動。檢方指出，王男行為已涉犯刑法公共危險罪、恐嚇危害安全罪，並違反槍砲彈藥刀械管制條例中關於持有爆裂物之規定，犯罪嫌疑重大。全案偵查終結後，已依法提起公訴，王男目前仍在羈押中，後續將由法院審理其刑責。三峽分局強調，任何因司法或政治立場引發的不滿，都不應以暴力或恐嚇方式宣洩。警方將持續嚴密蒐證、即時攔阻可能危害公共安全的不法行為，對於觸法者必定依法究辦，以維護社會秩序與民眾安全。