27歲嫌犯張文於19日下班尖峰時段，先後在台北車站與中山商圈一帶投擲煙霧彈，並持刀隨機砍傷路人，最終墜樓身亡。整起事件共造成包含嫌犯在內4人死亡、11人受傷，隨案情深入，有媒體爆料，張文 2022年遭軍方汰除後，曾轉往台中擔任社區保全，卻因上班沉迷手遊、態度散漫，且頻繁與住戶及同事爆發口角，任職僅兩個月就遭解僱。昔日鄰里得知這名「問題保全」竟成隨機殺人犯，皆感到震驚不已。北捷、中山商圈隨機砍人案爆發後，張文的身分也曝光，老家在桃園楊梅，而外界起底，張文高職就讀永平工商餐飲科建教合作班，不過，永平工商表示，學校有與「張文」同名的畢業生，但是否為犯本案的人，學校無從查證，至於2016年從學校畢業的「張文」，在餐飲科表現為良好、學業平均都在85分以上、有4次小功、25次嘉獎紀錄，出缺席正常、無曠課記錄，平日與同學和睦相處、無不良事蹟。高職畢業後，張文考上雲林虎尾科技大學資訊工程系，校方透露他在校修業期間；學業和操行成績皆為正常，學習與品行方面並沒有落後與偏差情況出現。張文畢業後在空軍擔任通訊兵，卻在2022年2月因酒駕被捕，同年3月遭軍方火速汰除。隨後張文因搬家未申報，導致2024年11月的教育召集令無法送達，涉嫌觸犯《妨害兵役治罪條例》。桃園地檢署於今年7月11日對他發布通緝，沒想到再次出現竟是犯下隨機殺人重案。此外，根據《TVBS新聞網》報導，張文2022年曾於台中擔任社區保全，卻因上班打電動玩手機、常與住戶起爭執，且頻繁與同事爆發口角，更因值班交接糾紛一度請來警方處理，因此才任職不到2個月就遭到開除。如今砍人案爆發後，社區才驚覺當年的問題保全已成震驚全台的殺人犯。