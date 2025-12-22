一名來自美國的女網友在IG分享冬季外套的「超暖穿法」，她表示毛領連帽外套、羽絨外套面對寒風時，應將毛領塞入帽內並拉緊拉鍊，才能有效阻擋冷風灌入、同時保護耳朵保暖，自己就是靠這個方式成功在零下8度的芝加哥禦寒。影片曝光後吸引逾百萬人按讚，不少網友直呼多年來都穿錯方式，但原PO也強調，分享的只是日常保暖技巧，穿法沒有標準答案，舒服最重要。
冬天毛領外套超暖穿法曝光！她撐過零下8度寒冬：阻隔冷空氣
來自美國的女網友「@jessicaalzamora.xo」日前在IG發部影片，表示：「你的冬季外套都穿錯了！」她在影片中說明，許多人習慣將毛領外翻，但真正遇到冷風時，應該把毛領收進連帽內側，再將外套拉鍊完全拉好，才能避免冷空氣從縫隙灌入。
如此一來，毛領不僅能加強頸部與耳朵的保暖，也能讓整件外套發揮更好的防寒效果。原PO也分享，自己就是靠這個方式，在氣溫低至零下8度的芝加哥順利撐過寒冬，「我們都應該讓身體保持溫暖」。
毛領外套穿法引熱議！116萬人驚：原來每個冬天都做錯了
貼文曝光後，吸引超過116萬人按讚，不少網友驚呼，「一週前看到這個之後，我就再也沒穿錯了！這個建議徹底改變了我的生活，而我是正在應對冬季的加拿大人」、「有種被誤導好多年的感覺，原來每個冬天都做錯了」、「在多倫多挨凍42年，我從沒想過這樣穿」。但也有人說，「有道理，但我還是會為了時尚而放棄保暖」。
也有人指出，毛領最初的功能是為了保護臉部不受風雪侵襲，把連帽外套的毛領戴到頭上，可以避免臉部嚴寒和寒風的侵襲，而絨毛還能阻擋飛雪。對此，原PO也回應，她並非要教住在嚴寒地帶的人如何對抗暴風雪，而是提供一般人在日常低溫環境下的保暖小技巧。她強調，外套的穿法本來就不只一種，「找到自己覺得最舒服、最適合的方式就好」，別人的方法不一定適用於所有人。
