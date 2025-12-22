我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張文購買完豆漿後，呆坐在超商的座位區內沉思10分鐘。（圖／翻攝畫面）

台北市台北車站、中山站19日發生連續隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文丟擲煙霧彈後再趁混亂時持長刀攻擊民眾，而後於百貨墜樓身亡。包括27歲嫌犯張文在內，一共造成4人死亡。今（22）台北市政府警察局召開記者會，由局長李西河、中正ㄧ及中山分局長進行說明。而張文的最後一餐也曝光，其於案發前曾至位於中山區林森北路超商購買豆漿，並在超商內座位區停留10分鐘的時間，最新監視器畫面曝光了。據了解，張文於犯案當天15時27分至47分先至中山區林森北路一間超商掏出千元鈔票購買豆漿，當時他身穿棕色外套戴鴨舌帽，後呆坐在座位區內10分鐘的時間望著窗外疑似在沉思。喝完豆漿後於15時48分許先在中山區林森北路、長安東路縱火燒汽機車，16時53分再轉往租屋處縱火。而後17時23分於台北車站發丟擲煙霧彈砍人，換裝假扮民眾疏散後，再藉由中山地下街至中山區再度丟擲煙霧彈，隨機砍人後於百貨墜樓。警方研判，張文具有高度預謀性，於犯案過程中多次變裝、換交通工具刻意規避偵查，大幅增加第一時間偵辦難度。而張文於短短4分鐘內在台北車站完成犯案，利用利用17顆煙霧彈及3顆汽油彈製造現場混亂，又2度變裝混入人群逃逸，明顯企圖干擾警方偵辦。儘管面臨挑戰，專案小組在案發後立即啟動應變機制，在短時間內完成緊急救援、管制及跨單位整合，迅速鎖定嫌犯。