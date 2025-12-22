我是廣告 請繼續往下閱讀

鑑於近日北部捷運車站發生重大治安事件，引發社會關注，臺中市政府警察局高度重視市民與學童安全，特別考量國民小學學童於上、放學時段集中於校園周邊，屬人潮聚集且學童自我保護能力相對不足之情境，已整體強化校園周邊治安維護作為，透過增加見警率與即時應變準備，守護學童通學安全，讓市民放心。中市警局表示，國小學童於上、放學期間，多集中於校門口、周邊路口及通學動線，人車往來頻繁，若遇突發狀況，學童往往難以即時因應。為提升整體安全防護，中市警局15個分局已各依轄區特性與學校分布情形，於重點時段加強校園周邊警力部署，結合巡邏、定點守望、交通疏導與機動應變作為，全面提升見警率、強化可疑對象盤查與現場應處能力，讓孩子在上、放學途中能清楚感受到警方守護，也讓家長安心。警方提醒家長與學童，平時可加強基本自我保護觀念。學童於上、放學途中發現可疑人事物，若感覺不安應保持適當距離，並立即向周遭老師、導護志工或警察人員反映，亦可就近進入貼有「愛心服務站」標示的商店、超商請求協助，避免獨自應對，確保自身安全。中市警局強調，維護治安平穩是警方責無旁貸之核心任務，警局將持續依治安狀況滾動調整相關勤務作為，並與學校保持密切聯繫，透過與導護家長、志工的橫向演練強化學童安全，確保校園周邊治安穩定不留空窗。