▲孟子義（右）跌倒，意外被攝影師拍出「時尚大片」的感覺。（圖／翻攝自微博）

上台途中突發意外 高跟鞋勾裙襬瞬間失衡

▲孟子義（左）跌倒被封為「摔倒界神圖天花板」。（圖／翻攝自微博）

▲孟子義自嘲覺得十分丟臉。（圖／翻攝自孟子義微博）

因主演《九重紫》聲勢再攀高峰的中國女星孟子義，昨（21）日現身年度娛樂盛事《騰訊星光大賞》，一連換上多套禮服亮相紅毯與典禮現場，舉手投足皆成鎂光燈追逐焦點，原本外界關注的是她下一部作品動向與造型表現，沒想到卻在頒獎環節時上階梯時慘摔，沒想到被捕捉到超美畫面，讓不少粉絲直呼：「跌倒也能成為最美畫面」、「根本絕世神圖」。當晚孟子義與合作演員李昀銳一同上台準備領取「最受期待劇集獎」，走上階梯時卻發生意外，只見她行進至台階中段，高跟鞋疑似踩到金色魚尾禮服的裙襬，重心瞬間前傾，膝蓋直接撞上階梯，整個人半跪倒在台階上，現場攝影機全程未切畫面，突發狀況也讓台下明星與觀眾同步發出驚呼。令人意外的是，孟子義摔倒的瞬間並未顯得狼狽，反而被現場攝影師捕捉到角度極佳的畫面，照片中她半跪在台階上，裙襬自然鋪展、表情帶著驚訝與微笑，構圖宛如時尚大片，被網友封為「摔倒界神圖天花板」、「連意外都像精心設計過」，相關照片與影片在微博、社群平台瘋傳，不少人直言：「這畫面比正常走紅毯還美。」事後孟子義也透過社群平台報平安，幽默自嘲表示：「去年摔跤了，今年又摔跤了，明年一定不會摔跤。」引來粉絲一片笑聲，事實上她在 2023 年同一活動也曾發生跌倒插曲，而當年之後主演的作品隨即爆紅，因此這次意外再度被粉絲視為「玄學幸運事件」，甚至笑稱她的下一部新作《尚公主》恐怕又要迎來好成績。此外，事故發生當下李昀銳立刻回身伸手試圖拉住孟子義，而走在前方的丞磊與白鹿也第一時間回頭關切，坐在第一排的丁禹兮更是反射性起身伸手，雖然距離不及，仍被網友笑稱「身體比腦袋快」。這一連串自然反應的畫面曝光後，被形容宛如「護衛隊式默契」，意外成為典禮中最具溫度的瞬間。