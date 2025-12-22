我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張文僅花了短短4分鐘，便丟了17顆煙霧彈、3顆汽油彈。（圖／翻攝畫面）

▲張文多次變裝規避警方追緝，甚至準備鞋子更換但因時間不夠被棄置在現場。（圖／翻攝畫面）

27歲張文於19日在台北市台北車站、中山區犯下連續隨機攻擊案，包括張文在內一共有4人死亡。案件發生至今，台北市政府警察局今（22日）召開記者會曝光大量監視器畫面，發現張文於犯案前曾至中山區林森北路一間超商購買豆漿外，另其在台北車站犯案時進站、換裝丟煙霧彈的完整畫面也曝光，僅花了短短4分鐘，便丟擲了一共17顆煙霧彈、3顆汽油彈，甚至多次換裝刻意規避警方追緝，並混入人群中疏散。不僅如此，張文連換裝時的鞋子都已準備妥當，但疑似因時間不夠來不及更換，直接將鞋子棄置在現場。經警方大量調閱監視器，發現張文在16時59分於北捷台北車站M8出入口進站，當時他身穿連身雨衣並拉著裝有汽油彈的行李箱。在丟擲煙霧彈前刻意快速變裝，脫下雨衣露出戰術背心，戴上防毒面具刻意遮蔽容貌。張文犯罪過程僅花了短短4分鐘，他丟擲一共17顆煙霧彈、3顆汽油彈刻意製造現場混亂，後再度變裝換成米黃色外套、黑色側背包。此外，張文疑似在過程中來不及更換鞋子，最終棄至於現場後逃離，目前警方已將遺留的鞋子查扣。由於事發當時台北車站瀰漫白煙，張文在站內用黑布摀住臉混入人群中疏散，並一路往中山地下街逃逸。警方認為，張文頻繁切換交通工具，交替騎乘機車、租借U-Bike及使用步行等方式移動，刻意製造偵查斷點、跨區犯案，試圖誤導警方追查。且多次變裝混入人群，頻繁更換衣物，與利用捷運臺北車站及與中山商圈人潮密集特性作為掩護，並丟擲煙霧彈等行為，企圖干擾監視器影像追蹤，具有高度預謀性。