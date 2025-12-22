聖誕節快樂Merry Christmas！CoCo都可表示，12月24日起「莓好雙果茶買一送一」連喝2天；先喝道表示，平安夜太妃厚奶霜買一送一，聖誕跨年抽獎「免費喝」100杯太妃蜜桃厚奶霜，12月26日「太妃系列全品項第二杯半價」。《NOWNEWS今日新聞》記者整理耶誕節兩大手搖飲料優惠，本文提供給讀者一次掌握。
CoCo：聖誕節「莓好雙果茶買一送一」連喝2天！四大手搖優惠一覽
迎接聖誕節！手搖飲料CoCo都可最新四大優惠一次看：
◾️聖誕節「莓好雙果茶買一送一」連喝2天！CoCo特別提早開跑周三好友日優惠，12月24日（三）、12月25日（四）一連2天，於CoCo官方LINE領券、都可訂線上點單自取，憑券可享莓好雙果茶L第二杯0元、相當於大杯「莓好雙果茶買一送一」！2杯只要75元，換算下來一杯37.5元好划算。
提醒大家，每人可獲得2張優惠券，限第2、4杯可享折扣；糖度、溫度可以自由選擇；商場門市／部分門市無售該品項，請以各門市供應為準；活動數量有限，各店售完為止，優惠恕不併用。
◾️全台門市「小湯圓奶茶2大杯99元」！CoCo都可冬至暖心優惠繼續喝，即日起至12月31日（或各店售完為止）全台門市「小湯圓奶茶L 2杯99元」！
◾️「CoCo買一送一」兩大外送優惠！即日起至2026年1月7日，foodpanda「日焙珍珠奶茶L買一送一」外送優惠；即日起至2026年1月6日，Uber Eats外送平台則點得到「四季春青茶L、3Q奶茶L買一送一」。
提醒大家，優惠活動限同品項、同糖冰，外帶自取不適用，部分門市不參與本活動，數量有限售完為止；實際活動詳情及辦法以APP及官網結帳頁面顯示為主；CoCo都可保留調整本活動內容之權利。
先喝道：平安夜買一送一！抽獎免費喝100杯 聖誕節優惠連3天
先喝道為大家準備一系列聖誕節手搖飲料優惠活動，從平安夜起一連3天開喝：
◾️12月24日平安夜買一送一！先喝道12月24日平安夜當天，購買「太妃伯爵厚奶霜」免費送「太妃蜜桃厚奶霜」一杯限定活動，兩杯價值各75元，都限冷飲。
◾️12月25日聖誕節至跨年抽獎「免費喝100杯」！官方先喝道Facebook粉絲專頁「TAO TAO TEA – 先喝道」推出 「聖誕跨年抽獎活動」，邀請粉絲參與趣味互動「猜先喝道2025年最後一張發票後四碼」。凡猜中四碼者，將有機會抽到獨得「100杯太妃蜜桃厚奶霜」1名幸運得主；猜中三碼者也將抽出3位幸運兒可各獲得「25杯太妃伯爵拿鐵」。
◾️12月26日太妃系列全品項「第二杯半價」！12月26日先喝道全台門市推出 「太妃系列全品項第二杯半價」優惠。包括：
太妃風味厚奶霜（蜜桃風味／伯爵／錫蘭）75元、
太妃風味拿鐵（蜜桃風味／伯爵／錫蘭）75元、
太妃風味奶茶（蜜桃風味／伯爵／錫蘭）65元。
資料來源：CoCo都可、先喝道、CoCo官方LINE、都可訂、先喝道Facebook
我是廣告 請繼續往下閱讀
迎接聖誕節！手搖飲料CoCo都可最新四大優惠一次看：
◾️聖誕節「莓好雙果茶買一送一」連喝2天！CoCo特別提早開跑周三好友日優惠，12月24日（三）、12月25日（四）一連2天，於CoCo官方LINE領券、都可訂線上點單自取，憑券可享莓好雙果茶L第二杯0元、相當於大杯「莓好雙果茶買一送一」！2杯只要75元，換算下來一杯37.5元好划算。
提醒大家，每人可獲得2張優惠券，限第2、4杯可享折扣；糖度、溫度可以自由選擇；商場門市／部分門市無售該品項，請以各門市供應為準；活動數量有限，各店售完為止，優惠恕不併用。
◾️全台門市「小湯圓奶茶2大杯99元」！CoCo都可冬至暖心優惠繼續喝，即日起至12月31日（或各店售完為止）全台門市「小湯圓奶茶L 2杯99元」！
◾️「CoCo買一送一」兩大外送優惠！即日起至2026年1月7日，foodpanda「日焙珍珠奶茶L買一送一」外送優惠；即日起至2026年1月6日，Uber Eats外送平台則點得到「四季春青茶L、3Q奶茶L買一送一」。
提醒大家，優惠活動限同品項、同糖冰，外帶自取不適用，部分門市不參與本活動，數量有限售完為止；實際活動詳情及辦法以APP及官網結帳頁面顯示為主；CoCo都可保留調整本活動內容之權利。
先喝道為大家準備一系列聖誕節手搖飲料優惠活動，從平安夜起一連3天開喝：
◾️12月24日平安夜買一送一！先喝道12月24日平安夜當天，購買「太妃伯爵厚奶霜」免費送「太妃蜜桃厚奶霜」一杯限定活動，兩杯價值各75元，都限冷飲。
◾️12月25日聖誕節至跨年抽獎「免費喝100杯」！官方先喝道Facebook粉絲專頁「TAO TAO TEA – 先喝道」推出 「聖誕跨年抽獎活動」，邀請粉絲參與趣味互動「猜先喝道2025年最後一張發票後四碼」。凡猜中四碼者，將有機會抽到獨得「100杯太妃蜜桃厚奶霜」1名幸運得主；猜中三碼者也將抽出3位幸運兒可各獲得「25杯太妃伯爵拿鐵」。
◾️12月26日太妃系列全品項「第二杯半價」！12月26日先喝道全台門市推出 「太妃系列全品項第二杯半價」優惠。包括：
太妃風味厚奶霜（蜜桃風味／伯爵／錫蘭）75元、
太妃風味拿鐵（蜜桃風味／伯爵／錫蘭）75元、
太妃風味奶茶（蜜桃風味／伯爵／錫蘭）65元。