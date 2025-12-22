我是廣告 請繼續往下閱讀

MBLAQ成員Mir結婚 老婆長相被歌手無禮公開

▲金章勳把MBLAQ成員Mir的婚禮放上IG跟YouTube被罵翻。（圖／NAVER）

南韓二代團MBLAQ第3位人夫誕生！成員Mir（本名：方哲勇）跟女友上週低調結婚，由於老婆是圈外人，Mir跟其家人非常保護新人的長相，全臉卻被歌手金章勳無打馬賽克曝光，更寫上慘被網友炎上，他後來敵不過輿論壓力，已把相關貼文刪除。金章勳在21日於IG上傳一段影片，並寫道：「去參加恩雅的弟弟、哲勇的婚禮，結果突然現實感爆擊ㄎㄎ。」甚至還PO在YouTube，公開的影片中，可看到金章勳出席前MBLAQ成員Mir的婚禮現場，金章勳直接拍下Mir與新娘一起走紅毯的畫面，且新娘臉部完全沒有打馬賽克，全程公開。由於新娘是圈外人，所以Mir的婚禮是以非公開形式進行，身為親姊姊、同時也是演員的高恩雅，也沒有在自己的社群上，發表任何與弟弟Mir婚禮相關的內容或照片。金章勳無禮的舉動目前衝上韓網第一，討論度破表，慘被網友炎上：「婚禮不是非公開嗎？臉部這樣直接曝光沒問題嗎？」、「連家人好像都刻意沒有上傳正臉。」金章勳最終也刪除相關貼文。Mir於21日在京畿道城南市某地與大他1歲的素人舉行婚禮，Mir方面表示：「2人是在彼此信任的基礎下交往，最終結為夫妻。」這次結婚，也讓Mir成為MBLAQ成員中，繼G.O、天動之後，第3位加入已婚行列的成員。Mir於2009年以5人男子團體MBLAQ出道，推出〈Oh Yeah〉、〈Y〉、〈Monalisa〉等多首熱門歌曲，受到廣大喜愛。他在2019年起轉型成為YouTuber擴展活動領域，目前透過頻道《방가네》分享與家人的日常生活。