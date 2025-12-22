我是廣告 請繼續往下閱讀

美國股市上週五回神走高，由科技股領軍，其中費半指數上漲近3%，帶動台北股市今（22）日開盤上漲290.31點、來到27986.66點，隨後站回28000點關卡，終場上漲453.29點或1.64%，收在28149.64點，日K連3紅，並且站上10日線關卡，成交量為4930.45億元。中小型股同步走強，櫃買指數開盤上漲0.67點、來到263.31點，終場上漲4.21點或1.6%，收在266.85點，同步站上10日線，成交量為1266.14億元。今日個股成交量排行榜前五名為：台新新光金、力積電、華邦電、南亞科、旺宏；個股成交值排行榜前五名為：台積電、南亞科、力積電、華邦電、台達電。權值股全數走高，權王台積電跳空開高，盤中最高一度來到1470元，終場上漲35元或2.45%，收在1465元，挹注大盤指數就有282點；鴻海以224.5元盤上開出，盤中最高一度來到225.5元，終場上漲2.5元或1.13%，收在224元，挹注大盤指數就有11點；台達電以911元平盤價開出，盤中最高一度來到957元，終場上漲42元或4.61%，收在953元，挹注大盤指數就有33點。今日盤面焦點聚焦在記憶體族群身上，其中南亞科今日出關出量走高，終場上漲逾3%，華邦電上漲逾2%，旺宏上漲逾4%，此外，繼先前外傳美國儲存大廠SanDisk主動與力積電接觸、評估合作可能後，近期供應鏈消息指出，美光也已低調洽詢力積電，激勵力積電今日股價爆量攻上漲停價40.45元。也帶動記憶體模組廠同步走高，十銓攻上漲停價149.5元，威剛上漲逾6%，群聯上漲逾5%，至上上漲逾3%，廣穎、宜鼎、創見、品安上漲逾2%。PCB概念股也有買單挹注，新復興、毅嘉、華通攻上漲停板，燿華上漲逾8%，富喬、建榮上漲逾7%，金像電、景碩、台燿、台玻上漲逾6%，騰輝電子-KY上漲逾5%，德宏、松上、聯茂、健鼎上漲逾4%。此外，被視為AI版「曼哈頓計畫」的Genesis Mission（創世紀任務），近期獲輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、英特爾（Intel）等24家科技巨頭回應，市場認為晶圓代工龍頭台積電掌握的先進製程與先進封裝技術，被視為計畫不可或缺核心，有望帶動相關供應鏈，設備股今日也有資金搶進，廣運、豪勉、高僑攻上漲停板，星雲上漲逾7%，竑騰、家碩上漲逾6%，竹陞科技、惠特上漲逾5%，單井、博磊、世禾、盟立上漲逾4%。此外，鏡頭龍頭廠大立光今日起實施庫藏股，預計買回自家股票2670張，總金額上限1796.6億元，為史上規模最大，今日盤中一度攻上漲停價2265元，終場上漲逾8%，帶動相關族群也有買氣，新鉅科、佳能、久禾光、揚明光上漲逾2%。