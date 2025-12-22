我是廣告 請繼續往下閱讀

▲謝瓊煖（右）認為現在最重要的事如何應對突發事件。（圖／民視提供）

台北市19日發生無差別攻擊事件，震驚社會，在台劇《我們與惡的距離》中飾演兇手媽媽的謝瓊煖今（22）日出席新戲首映會，聊到這件事，她感慨表示，「我們不應該去擴大這件事情。」而拍過電影《角頭》的黃尚禾也說，希望大家不要把電影和現實混回一談，更重要的是事件發生的原因以及如何自救。謝瓊煖在台劇《我們與惡的距離》第一季中飾演兇手的媽媽，被世人唾棄、撻伐，如今劇中的事件真實上演，謝瓊煖今出席《豆腐媽媽》首映會時也被問到看法，她坦言，「每件事都是獨立的，我是不會把演過角色帶入現實生活，我們應該不過度去擴大這個事件，了解可以，但不需要去分享或是在社群上過度表達，我們都不是當事人，還是把自己生活過好，現在比較可以學習怎麼保護自己，或是去上急救課，在公眾場所不要看手機。」另外，之前蔡詩芸為北捷事件發聲，卻被網友批評老公王陽明拍的電影《角頭－鬥陣欸》是在帶壞社會風氣，同劇演員黃尚禾今也表示，希望大家將兩件事分開來看，否則對電影人不公平。黃尚禾認為，電影和電視劇作品，都包含著創作者想表達的東西，對於是否會因為這樣讓社會變得恐慌？他語氣帶有疑問，「大家需要專注在為什麼會發生這樣的事情，那如果以後碰到該怎麼辦，安全真的超級重要。」