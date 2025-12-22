我是廣告 請繼續往下閱讀

▲安心亞在《陽光女子合唱團》扮演女囚犯，為了角色需要設定自己要飆髒話，想不到殺青後沒辦法立刻改回來。（圖／記者蘇詠智攝）

▲陳庭妮為了《陽光女子合唱團》需要練鋼琴，必須把小時候學過的記憶找回來。（圖／記者蘇詠智攝）

▲苗可麗演出《陽光女子合唱團》，仍有一口氣罵人的精彩表演。（圖／記者蘇詠智攝）

▲安心亞預告跨年晚會演出的造型會是很閃亮，而且「布很少」，應該頗值得觀眾期待。（圖／記者蘇詠智攝）

即將在聖誕、跨年假期上映的《陽光女子合唱團》，安心亞、苗可麗、陳庭妮分別扮演囚犯與監所管理人員，因為實地前進監獄拍戲，氣氛有點嚴肅，下戲後大家卻一直聊天和相揪網購。安心亞設定自己的角色要飆髒話，殺青後一下子出不來，被經紀公司罰了5000元。拍攝中她一度不慎肘擊翁倩玉讓對方流鼻血，嚇到差點以為要退出演藝圈。《陽光女子合唱團》是近年國片少見的女子監獄題材，超過40年沒有拍華人電影的旅日巨星翁倩玉，也是其中一位主角，但在拍攝時竟被安心亞手肘擊中鼻樑而流鼻血，頓時場面一團亂。安心亞坦言：「我看到奶奶（翁倩玉）頭往後『嗚』一下，整個嚇歪！」她嚇到哭著道歉：「真的很怕奶奶受傷，我好緊張，以為要退出演藝圈了。」還好翁倩玉沒事，並且對大家都還是很親切。安心亞扮演走私入獄的犯人，有設定要講「靠Ｘ」等髒話，經紀人只准她在殺青之前出口成「髒」，連比中指都不行，結果她一下子改不掉，每罵一次就罰1000，過了一個月才戒掉，自嘲：「也不想花那麼多錢。」觀眾眼中罵人溜到如在繞口令的苗可麗，這回又有發揮的機會。她透露編劇有寫了重要的幾句對白，剩下由她自行發揮，竟然一氣呵成，又不會吃螺絲。安心亞笑道：「之前看過可麗姐，沒被她罵過，見到網路上很多人喜歡跟她討罵還覺得怪。這次拍戲可以自然被她罵，超級療癒，好像心裡有一塊通了，她罵得真好啊，我就是爛。」苗可麗戲裡展露霸氣，看片時卻被劇情感動到一直掉眼淚，坦言：「真的不能憋住，一憋住我反而身體一直動，怕影響到後面觀眾。」陳庭妮至今還沒有看過試片，想等到首映會再欣賞，安心亞表示自己不如乾脆素顏，才不會眼淚流個不停，還要在映後座談直接面對觀眾。大夥兒前進監獄拍戲，所有攜帶的東西都要先報備，也不能跟真的受刑人接觸，要上洗手間也得一起找人帶著過去，可是編劇呂安弦透露，有受刑人瞥見安心亞還開心大喊，聽得她立刻接口：「所以我在那邊也是算小有名氣？」各方好奇安心亞的「緋聞對象」阿Ken是否會來欣賞她的新片，她表示自己有包場、有詢問過阿Ken來不來看，接著她突然想到：「應該讓他來包場的，我之前還有包場過他的片子耶。」跨年期間她不但又要忙晚會演出，還得抽空宣傳《陽光女子合唱團》，問她哪一個壓力較大？她答道：「應該還是晚會，畢竟是自己一個人。『陽光女子合唱團』是穩的啦。」安心亞的跨年晚會造型深受外界矚目，她搶先預告：「目前定裝是閃亮、很搶眼的這種。」一旁苗可麗聽了說道：「應該布也蠻少的。」她馬上接話：「當然啦。」顯然今年又會以性感的風格製造新的話題。