我是廣告 請繼續往下閱讀

▲案發前2天17日15時45分張文自租屋處獨自一人搬運物品至旅館居住。（圖／翻攝畫面）

▲張文於犯案期間多次變裝、更換交通工具，增加警方偵辦難度。（圖／翻攝畫面）

台北市台北車站、中山區19日發生隨機殺人案，造成4人死亡。嫌犯張文計畫長達1年半的時間，相當狡猾的他採取多重手段刻意規避偵查，包括變裝、更換交通工具、跨區犯案等，大幅增加警方第一時間偵辦難度。而對於外界認為警方速度慢半拍，台北市政府警察局局長李西河今（22日）於記者會上也做出說明，表示會虛心接受、省思及策進，強調「警察也有家人」，盼外界能對警察同仁說一句：「辛苦了。」從公布的時間序可見，中山分局於19日15時55分至16時接獲連續兩起縱火案，而後調閱監視器畫面於16時40分確認為騎機車的張文一人所為，發現張文在17時25分許換裝逃逸，並棄車更換騎UBike，17時41分確認張文身分，並於17時58分派員至張文位於桃園楊梅的戶籍地查訪，過程共計106分鐘。直至18時11分中正一轄區獲報台北車站M7出口丟擲煙霧彈，且嫌犯特徵和張文極為相似，交換情資後立即展開追緝。另中正一分局於16時58分許獲報公園路縱火（即張文租屋處），迅速於16時59分到場撲滅火勢。16時59分張文縱火後步入北捷台北車站M8出入口，17時23分至17時26分丟擲一共17顆煙霧彈、3顆汽油彈製造混亂。警方接獲報案後與捷運隊共同調閱監視器，17時32分至18時08分鎖定張文面容，再藉由中山分局提供之情資，並於18時23分查訪房東，確認情資正確性後於18時38分確認張文身分啟動圍捕，過程一共花費73分鐘。台北市政府警察局今（22日）召開記者會，局長李西河表示，對於外界指教會虛心接受、省思及策進，「警察也有家人，失去親人的傷痛，都能感同身受。」強調一定會讓犯罪真相水落石出，並加倍努力守護生活在這片土地每個人的安全。而警察同仁無不希望能因勇於犯難、犧牲自我，避免民眾死傷，「因為保護民眾生命，是警察的天職。」盼外界經過每位警察面前，能簡單說一句：「辛苦了。」必能感受到溫暖、加倍努力。