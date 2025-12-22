我是廣告 請繼續往下閱讀

▲昔日童星Tylor Chase變成街友，讓不少老粉絲感到鼻酸。（圖／翻攝自TikTok）

街頭影片瘋傳 身分曝光瞬間令人心碎

▲Tylor Chase最近一次推出新作品，已經是2011年替電玩配音。（圖／翻攝自TikTok）

母親出面喊停募款 直言需要的是醫療協助

曾陪伴無數觀眾度過青春歲月的美國校園喜劇《耐德的中學校園生存手冊》，近日因一段街頭影片再度被提起，這次掀起討論的並非作品本身，而是其中演員泰勒·蔡斯 （Tylor Chase）的近況，這位淡出演藝圈將近15年的童星，近期被發現衣著凌亂、流落街頭慘變街友，畫面在社群平台擴散後，引發大量網友鼻酸與震驚。從TikTok上流傳的影片中可見，一名路人向一名看似街友的男子詢問是否曾演出兒童頻道節目，對方微笑回應自己來自尼克兒童頻道（Nickelodeon），並親口說出《耐德的中學校園生存手冊》的劇名，拍攝者隨即認出他就是泰勒·蔡斯。而當年在劇中飾演「馬丁·奎利」的泰勒·蔡斯如今36歲，卻在加州街頭徘徊，褲子不合身、外表邋遢，與昔日螢幕上的青澀模樣形成強烈對比。根據IMDb資料，泰勒·蔡斯在2004年至2007年間，隨著《耐德的中學校園生存手冊》播出而累積知名度，之後卻逐漸淡出演藝圈，他最後一次作品，是在2011年替電玩《L.A. Noire》進行配音，此後便再無公開演出紀錄，對許多觀眾而言，他彷彿在演藝圈「突然消失」，直到這次街頭影片曝光才重返大眾視野。影片曝光後，有熱心網友替泰勒·蔡斯在GoFundMe平台發起募款，希望協助他度過難關，但這項行動很快被其母親要求中止，她坦言金錢並不能真正幫助兒子，目前最迫切的是醫療層面的協助，她無奈表示自己曾多次替兒子準備手機與生活用品，但往往在短時間內遺失，也難以自行管理醫藥與生活開支，這番說法讓外界更加憂心泰勒·蔡斯的身心狀況。今年9月由《耐德的中學校園生存手冊》主要演員戴文沃克海瑟（Devon Werkheiser）、琳德塞肖（Lindsey Shaw）與丹尼爾柯提斯李（Daniel Curtis Lee）主持的 Podcast 節目，也公開談及泰勒·蔡斯的現況。三人表情沉重，坦言看到影片後心情複雜又憤怒，質疑為何在他最脆弱的時候，鏡頭會對準他。節目中，他們也流露深深的不捨與無力感，希望能集結「《耐德》家族」的力量，找到真正能幫助他的方式。