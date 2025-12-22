我是廣告 請繼續往下閱讀

憲法法庭上周五做出「114年憲判字第一號判決」，宣告立法院去年通過的《憲法訴訟法》違憲，結果蔡宗珍等3名大法官卻跳出來指該判決無效。3名大法官不只是和其他5名大法官見解不同，而是指控判決違法。當大法官互控違憲時，憲法法庭的正當性已經蕩然無存。去年通過的《憲訴法》將憲法法庭裁判人數從「大法官現有總額2/3以上參與評議，大法官現有總額過半同意」，提高為「參與評議之大法官人數不得低於10人，同意違憲宣告之大法官人數不得低於9人」。去年許宗力等7名大法官卸任後，大法官人數僅剩8人，賴清德總統補提的大法官又都遭到立法院否決，所以一直無法運作至今。在此次憲判之前，蔡宗珍、朱富美、楊惠欽等3名大法官就曾發表過聲明，承認《憲訴法》修法的合法性，認為憲法法庭人數不足無法組成，所以不能做出憲法判決。但謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥等5名大法官仍做出判決。謝銘洋等5人組成憲法法庭，蔡宗珍等3名大法官並未參與，憲法法庭的人數不僅不符合去年《憲訴法》10人的門檻，連舊法的「現有總額2/3」也達不到。憲法判決中則將蔡宗珍等3人的不參與，認定為「迴避」，不計入現有大法官總額。按照憲法法庭的算法，114年憲判字第一號等於是全票通過。問題是，蔡宗珍等人並未聲請迴避，也無必須迴避的事由。早在做出此次判決之前，兩派大法官就已經撕破臉，蔡宗珍等人很可能是刻意缺席，要讓憲法法庭依舊法也無法組成，但謝銘洋等人卻逕自將其排除在總額之外。若這樣的解釋可以成立，未來憲法法庭的審判長是否可以排除所有不願參與者，逕自一人做出判決。憲法法庭看似是替賴清德政府解決了憲政僵局，其實是打開了潘朵拉的盒子，讓憲政爭議升級，更加沒完沒了。當憲法法庭的正當性、合憲性受到質疑、甚至不被承認時，再無人能做出最終的裁判，政局也將永無寧日。114年憲判字第一號的瑕疵一望可知，憲法法庭同時否定新舊兩版的《憲訴法》，歸根究底就是一句話—只要影響我（憲法法庭）的就是違憲。憲法法庭把自己的權力上升到無人能制衡、無人能挑戰的高度，大法官不僅造法（實質廢死）、大法官也可以違法。這樣的心態，正是造成今天憲政亂局的根本原因。不久前，賴清德才創造了一個「在野獨裁」的名詞，而今天的憲法法庭才是真正的「司法獨裁」，司法權凌駕於所有其他權之上。大法官們以為藉著憲法賦予的地位就能為所欲為，反而讓人看透這些大法官自甘墮落，甘為執政者隨扈的本質。大法官們踩著憲法和司法尊嚴做出判決，未來做出的憲判越多，憲法法庭的公信力就越低、賴政府的正當性就越低。當憲法法庭變成籌安會時，民主憲政就已經完全崩壞，如此瘋狂的政權，也必然撐不久。●作者：單厚之／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com