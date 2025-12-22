我是廣告 請繼續往下閱讀

鏡頭龍頭廠大立光近期實施庫藏股計畫，預計買回自家股票2670張，總金額上限1796.6億元，為史上規模最大，帶動今（22）日股價一度攻上漲停價2265元，終場則是上漲逾8%，收在2240元。大立光19董事會決議啟動第二次買回庫藏股，為維護公司信用及股東權益，預計買回2,670張，占已發行股份2%，買回區間價格定為1600元至3200元，期間從19日起到明年2月11日。大立光近3年內沒有實施庫藏股，上一次實施時因兼顧市場機制，視股價變化於價格區間內採分批買回策略，故未執行完畢。大立光今發布重訊，董事會決議通過第2次實施庫藏股，將在114年12月19日起至115年2月11日期間，買回價格介於1,600元至3,200元整，當股價低於所定區間價格下限時，得繼續執行買回股份。本次大立光預計買回2670張，所需金額上限僅占大立光流動資產約5.91%，且股份占比僅 2%，不影響大立光財務狀況與資本維持。大立光指出，買回總金額上限約為1796.6億元，實際買回方式將透過證券集中交易市場分批進行。大立光指出，本次買回股份承銷商台新證券評估認為，此案雖會使現金流量及流動比率略微下降，但對每股淨值、每股盈餘及股東權益報酬率（ROE）等關鍵指標並無重大不利影響，價格區間設定尚屬合理。大立光為iPhone 17鏡頭主力供應商，受惠iPhone 17系列熱賣帶動，9月營收創11個月以來新高，隨後動能減弱。11月營收為53.03億元，月減16%、年減12%，公司預期12月拉貨動能與11月相當。消息帶動大立光今日股價走高，開盤即攻上漲停價2265元，不過隨後漲停打開，終場上漲逾8%，收在2240元。