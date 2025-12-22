美式大賣場COSTCO Taiwan台灣好市多證實降價！COSTCO表示，為回饋會員，美式咖啡、拿鐵都「便宜10元」，披薩、蛤蠣濃湯也降價；官方表示，價格調整非限時促銷、是長期優惠，會持續檢視商品售價，並依市場狀況與成本變化進行機動調整。《NOWNEWS今日新聞》記者再為大家整理，COSTCO小編推薦泡麵、玉米罐頭、滴雞精茶碗蒸本周限時優惠，本文提供給讀者一次掌握。
好市多：證實降價！美式咖啡、拿鐵便宜10元 披薩也優惠
許多家庭主婦與婆婆媽媽最喜歡逛的美式大賣場COSTCO，台灣好市多今（22）日證實降價！
◾️冰／熱美式咖啡：39元→降價29元「便宜10元」、
◾️冰／熱拿鐵：49元→降價39元「便宜10元」、
◾️18吋披薩：300元→降價299元「小省1元」。
官方表示，價格調整非限時促銷、是長期優惠，以目前價格持續販售。好市多強調，會持續檢視商品售價，並依市場狀況與成本變化進行機動調整，以維持價格競爭力，同時作為回饋會員的一環。
COSTCO小編推薦本周限時優惠！泡麵、玉米罐頭、滴雞精茶碗蒸變便宜
◾️石安牧場滴雞精茶碗蒸：275元→特價215元「現省60元」、
◾️卜峰紅燒棒腿1200克：399元→特價319元「現省80元」、
◾️農心海苔味杯麵：339元→特價269元「現省70元」、
◾️綠巨人脆甜玉米粒罐頭12罐：559元→特價445元「現省144元」、
◾️蛤蠣濃湯：69元→特價54元「現省15元」即日起至2026年1月4日。
◾️聖誕巧克力綜合包450克：689元→特價299元「現省390元」，七種不同造型，中和／新竹／台中／嘉義／台南／大順店。
星巴克：「買一送一」聖誕咖啡優惠喝2天！
根據星巴克官網，耶誕節快樂好友分享日，今2025年12月22日（一）至12月23日（二），活動期間 11:00-20:00 購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家算好，半價大杯美式咖啡57.5元、那堤70元、最划算香草風味星冰樂62.5元。
提醒大家，本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含太妃核果風味冷萃咖啡、太妃核果風味氮氣冷萃咖啡、雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
資料來源：Costco Taiwan 台灣好市多、星巴克
