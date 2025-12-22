我是廣告 請繼續往下閱讀

不是裕隆城、DREAM PLAZA！台灣新百貨之王誕生

本次排 行由在今年3月盛大開幕的「南港LaLaport」攻佔第一，開幕不到1年就打敗眾多勁敵，成為近3年開幕的百貨中人氣冠軍。

▲今年3月盛大開幕的「南港LaLaport」奪得榜單第一，開幕不到1年就打敗眾多勁敵，成為近3年開幕的百貨中人氣冠軍。（圖／記者李政龍攝）

冠軍由「南港LaLaport」以網路聲量7489筆奪冠，亞軍部分則由「DREAM PLAZA」以網路聲量6031筆奪得，季軍則是「新店裕隆城」，以網路聲量5996筆拿下

▲《網路溫度計》公布「全台近三年開幕商場排行榜」榜單，冠軍由「南港LaLaport」以網路聲量7489筆奪得。（圖／網路溫度計提供）

南港LaLaport未開幕就轟動！4天狂吸20萬人朝聖、百家品牌隨便逛

▲南港LaLaport在今年3月20日盛大開幕，開幕之初當地湧出滿滿人潮與車潮，且根據統計短短開幕四天就有高達20萬人朝聖。（圖／記者李政龍攝）

短短時間內就順利打敗新北市人氣超高的裕隆城，以及同是三井集團經營的台中LaLaport，和南台灣第一座日系Outlet「MITSUI OUTLET PARK 台南」，可看出短時間內就成為台灣數一數二知名的購物商場。

▲南港LaLaport店內裝潢明亮，且環境舒適，走沒幾步路就會設有椅子供顧客使用，完全不怕逛到腳痠沒地方休息。（圖／記者李政龍攝）攝）

南港LaLaport爭議多！仍獲四星、被贏過裕隆城

在未開幕前就被批評停車費天價，雖然官方後來緊急澄清只是臨時告示牌，但仍在網路上引發討論；後來開幕後則爆出櫃位僅8成滿，不少人氣品牌皆未進駐，且因一邊施工一邊開幕，導致整棟內都可以聞到臭味

▲南港LaLaport在未開幕前爆出天價停車費，後來官方緊急澄清只是臨時告示牌，但仍在網路上引發討論。（圖／翻攝自我是東湖人社團）

南港LaLaport開幕不滿1年就稱霸！評價5顆星原因曝光

館內設計相當窩心，廊道寬闊且常設座椅，民眾不用煩惱走累了去哪休息，也讓有帶著孩子的家長們能夠更方便走動。

最讓人驚艷的是通往廁所的走廊都有設計燈條，動線設計十分好，圓弧狀的設計讓民眾不會漏掉店家沒逛到