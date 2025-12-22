台灣從北到南皆有極具代表性又好逛的百貨商城，近幾年來也有不少百貨公司與購物中心盛大開幕，吸引廣大台灣消費者前往朝聖。但根據《網路溫度計》公布「全台近三年開幕商場排行榜」榜單，本次百貨冠軍竟由台北首座大型區域型購物中心「南港LaLaport」奪冠，憑藉300家進駐品牌、好逛又舒適的逛街環境，打敗DREAM PLAZA、新店裕隆城等人氣百貨，成為近3年開幕商城冠軍。
不是裕隆城、DREAM PLAZA！台灣新百貨之王誕生
根據《網路溫度計》公布「全台近三年開幕商場排行榜」榜單，本次調查分析時間範圍為2024年12月1日至2025年11月30日，透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》盤點近三年開幕的商場中，討論度最高、最受期待的話題王，本次排行由在今年3月盛大開幕的「南港LaLaport」攻佔第一，開幕不到1年就打敗眾多勁敵，成為近3年開幕的百貨中人氣冠軍。
根據排行顯示，冠軍由「南港LaLaport」以網路聲量7489筆奪冠，亞軍部分則由「DREAM PLAZA」以網路聲量6031筆奪得，季軍則是「新店裕隆城」，以網路聲量5996筆拿下。第四名至第十名，依序則是「LaLaport 台中」、「誠品生活480」、「MITSUI OUTLET PARK 台南」、「遠東 Garden City」、「誠品生活台南」、「新光三越小北門店」、「微風東岸」。
南港LaLaport未開幕就轟動！4天狂吸20萬人朝聖、百家品牌隨便逛
位於台北南港經貿園區的「Mitsui Shopping Park LaLaport 南港」，是台北首座大型區域型購物中心，商場包括地下一樓至地上六樓，在今年3月20日盛大開幕，開幕之初湧出滿滿人潮與車潮，根據統計，短短開幕四天就有高達20萬人朝聖。
值得一提的是，南港LaLaport才開幕不到一年，但根據網路溫度計榜單，短短時間內就順利打敗新北市人氣超高的裕隆城，以及同是三井集團經營的台中LaLaport，和南台灣第一座日系Outlet「MITSUI OUTLET PARK 台南」，可看出短時間內就成為台灣數一數二知名的購物商場。
南港LaLaport在未開幕前就備受外界關注，官方宣稱網羅300家專櫃，匯集威秀影城、LOPIA日系超市、哈利波特專賣店等人氣名店，甚至還有林聰明沙鍋魚頭、蘋果樹蛋包飯等美食，以及眾多台灣初展店的日系潮流服飾與快時尚品牌，包括graniph、9090、comcoca等，民眾逛一天也逛不完。
南港LaLaport爭議多！仍獲四星、被贏過裕隆城
不過南港LaLaport聲量之高，有一部分也是開幕前與開幕後的爭議。在未開幕前就被批評停車費天價，雖然官方後來緊急澄清只是臨時告示牌，但仍在網路上引發討論；後來開幕後則爆出櫃位僅8成滿，不少人氣品牌皆未進駐，且因一邊施工一邊開幕，導致整棟內都可以聞到臭味，還引來環保局工作人員帶著儀器前來監測。
儘管開幕前後爭議多，但南港LaLaport仍然保持高評價，在Google評價上擁有近4顆星高分，超過4千人評價，多數消費者皆大讚「以商場整個佈局，跟椅子特別多的優點，商場絕對可以讓人們，在這裡晃憂半天以上的地方」、「非常好逛，空間寬敞品牌很多，果然是台北市的購物中心，屌打新店裕隆城」，認為百貨廣闊又環境，逛起來相當安心。
南港LaLaport開幕不滿1年就稱霸！評價5顆星原因曝光
《NOWNEWS今日新聞》記者在開幕初期和近日，都有前往南港LaLaport實際探訪，開幕初期南港LaLaport就給人相當正面印象，儘管因為味道與人潮過多減少逛街興致，但館內設計相當窩心，廊道寬闊且常設座椅，民眾不用煩惱走累了去哪休息，也讓有帶著孩子的家長們能夠更方便走動。
南港LaLaport館內明亮又具有設計感，最讓人驚艷的是通往廁所的走廊都有設計燈條，動線設計十分好，圓弧狀的設計讓民眾不會漏掉店家沒逛到。而截至目前為止，南港LaLaport的櫃位已全數進駐完成，人潮雖然沒有開幕時如此誇張，但週末仍有眾多民眾前來，人氣依舊保持一定程度，也難怪開業不到一年就能拿下冠軍。
資料來源：網路溫度計、Mitsui Shopping Park LaLaport 南港
