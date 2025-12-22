我是廣告 請繼續往下閱讀

吃花生冰淇淋「加整桶香菜」！她讚爆：美味大升級

▲原PO分享，她在品嘗哈根達斯冰淇淋「濃脆花生醬」口味時，突發奇想加入香菜末，沒想到風味意外合拍。（圖／翻攝自Threads@chuan_lin19）

花生冰淇淋配香菜爆熱議！釣蔡英文親回：不確定擁有社會共識

▲原PO推薦後花生冰淇淋加入香菜的奇特吃法，竟釣出前總統蔡英文本人回覆，吸引20萬人按讚朝聖。（圖／翻攝自Threads@chuan_lin19）

一名網友昨（21）日在Threads分享，她在吃花生口味冰淇淋時加入香菜末，意外發現風味超搭，就像「質感版花生捲冰淇淋」美味，讓人忍不住火速吃光。貼文曝光後，迅速掀起正反論戰。不少網友無法接受香菜配冰淇淋的組合，但也有人力挺，直呼根本是宜蘭名產花生捲冰淇淋的升級版。最令人意外的是，竟釣出前總統蔡英文親自回覆，幽默質疑：「我不確定這是一個擁有社會共識的吃法⋯」，留言目前已吸引20萬人按讚朝聖。該名網友在Threads發文分享，自己品嘗哈根達斯冰淇淋「濃脆花生醬」口味時，突發奇想加入香菜末，沒想到風味意外合拍。她形容，花生醬的濃郁與香菜的清香融合後，吃起來就像質感升級版的花生捲冰淇淋，讓人忍不住一口接一口，整桶冰淇淋很快見底，因此大力推薦：「哈根達斯的濃脆花生醬超好吃！推薦大家搭配香菜末，美味大升級。」貼文曝光後，立即引起熱議，一票無法接受的網友崩潰直呼，「貸款也要告你，香菜只有吃鹹的可以加」、「我超愛香菜，我超愛哈根，但你這個我會提告」、「請你帶著加香菜的濃脆花生冰離開地球」，直呼這種組合已經突破味覺底線。不過，也有網友力挺原PO，認為花生與香菜本來就是經典組合，反而讓人聯想到宜蘭在地名產花生捲冰淇淋，「瞬間來到宜蘭的花生冰淇淋捲了」、「大概是三星名產花生捲冰淇淋，加香菜的那種美味」、「就是去皮花生捲冰淇淋的感覺」。最令人意外的是，貼文底下竟釣出前總統蔡英文本人回覆：「我喜歡餐後來一點冰淇淋，我也喜歡香菜，但是香菜加冰淇淋，我不確定這是一個擁有社會共識的吃法⋯」留言一出，立刻引來大批網友朝聖笑翻，「國家級的質疑」、「這種吃法是否違憲，值得深思」、「小英總統的情商我一輩子都學不會」。