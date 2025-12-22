大部分人家裡都有一罐凡士林，有不少人會用它來保養皮膚，專業藥師陳佳玲表示，其實凡士林的用途很多，不僅可以鎖住水分、卸妝，還能讓香水更持久，感冒、過敏一直流鼻水，常常會讓鼻子脫皮，只要抹上薄薄一層凡士林就能舒緩。不過陳佳玲也指出，使用凡士林有4大使用禁忌，像是燙傷時不能塗凡士林、油肌要慎用等，請民眾特別注意。
郭綜合醫院藥劑科副主任陳佳玲在臉書粉專「藥玩家-玲玲藥師」表示，凡士林是一種非常便宜而且多用途的產品，一瓶只要幾十元就能買到，而凡士林的主要功能，就是「封閉性保濕」，可以在皮膚表面形成一層保護膜，鎖住水分，並且隔絕外界髒空氣和細菌，也因為這樣的特性，讓凡士林的用途很多。
凡士林在美妝方面用途
📌加強保濕：睡前可以在乾燥的腳後跟、手肘或膝蓋塗上厚厚一層凡士林，再穿上襪子或戴上手套睡覺，隔天起來皮膚就會變得非常軟嫩。
📌自製磨砂膏：將凡士林和海鹽混在一起，可以當成去角質膏使用。
📌讓香水更持久：噴香水之前，先在手腕或耳後、要噴香水的地方，塗一點凡士林，油脂有助於抓住香味分子，延長香味時間。
📌染髮隔離劑：染頭髮前，先在髮際線、耳朵和脖子上塗一層凡士林，可以防止染髮劑沾染皮膚，染完後一擦就乾淨了。
📌溫和卸妝：臨時找不到卸妝用品時，可以用凡士林來卸除眼妝或唇妝，塗抹後輕輕按摩即可溶解彩妝。
凡士林日常急救與護理
📌保護細小傷口：對於輕微的割傷或擦傷，只要清潔傷口後塗上一層凡士林，可以止血並形成防水保護膜，加速癒合並減少留疤的機會。不過要注意，如果傷口滲出組織液、感染性傷口不建議使用。
📌預防磨腳：穿新鞋時，在容易磨腳的腳後跟或腳趾塗上一點凡士林，可以減少皮膚與鞋子的摩擦，預防起水泡。
📌舒緩尿布疹：對於嬰兒的紅屁股，清潔後塗抹凡士林可以隔絕尿液和糞便對皮膚的刺激。
📌感冒鼻子脫皮：擤鼻涕導致鼻子周圍紅腫脫皮時，塗抹凡士林可以有效舒緩刺痛感。
凡士林生活居家妙用
📌潤滑拉鍊與各種卡住的物品：衣服或包包的拉鍊卡住時，用棉花棒沾一點凡士林塗在拉鍊齒上，就能恢復滑順。
📌取下卡住的戒指：戒指拔不下來時，塗抹凡士林潤滑手指即可輕鬆取下。
凡士林使用禁忌
最後陳佳玲也提醒，使用凡士林時有4個禁忌要注意，以免讓好用的凡士林，影響身體、皮膚健康。
📌剛燙傷時不可用： 燙傷的第一時間需要散熱，凡士林會封住熱氣，導致燙傷加重。
📌大油肌/易長痘痘者慎用：凡士林封閉性強，若清潔不當或油脂分泌旺盛，塗在臉上可能會堵塞毛孔，導致粉刺或痘痘惡化。
📌不要與乳膠保險套並用： 凡士林是油性物質，會腐蝕乳膠，導致保險套破裂。請改用性行為專用的水性潤滑液。
📌不「補水」只「鎖水」： 凡士林本身沒有水分。如果在極度乾燥的皮膚上單擦凡士林效果有限，建議先拍化妝水或乳液補水後，再擦凡士林鎖水。
資料來源：藥玩家-玲玲藥師
