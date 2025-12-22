我是廣告 請繼續往下閱讀

台北地院今日開庭辯論前民眾黨主席柯文哲的政治獻金侵占案，公訴檢察官陳思荔砲火全開，抨擊柯文哲將政治募款包裝成商業行為，刻意規避政治獻金法的規範；陳思荔還形容柯文哲以政治獻金賸餘款付獎金、黨工薪水，避免四年後用不完要繳庫，就像「請假要先請補休」，因為補休會先消失。陳思荔表示，政治獻金有公益性質，不同於私人財產具有私密性，不能用於經營公司、購買豪宅、買股票，也不能用來償還私人債務，而且必須在期限內繳回國庫，不能永久保留也不能繼承；柯文哲之前開庭曾說「我也不覺得是我的，就算大家捐的，也是大家的」，之後卻說捐款人認為民眾黨等於柯文哲，捐給民眾黨就是捐給他。政治獻金賸餘款四年內沒用完應辦理繳庫，陳思荔比喻柯文哲動用賸餘款的心態像補休和特休的對比，因為補休會先消失，「請假要先請補休，不會先請特休」。陳思荔說，柯文哲、李文宗、李文娟販賣競選小物都對外宣稱「募款」，柯文哲社群軟體的貼文也寫募款，律師卻辯稱單純的商業活動，並非募集政治獻金，這是「募款時大大方方、坦坦蕩蕩，事後卻遮遮掩掩、推卸責任。」陳思荔認為KP SHOW也是募款，凡是以籌措競選經費為目的之募款行為，本質具有政治目的，依法應認定為政治獻金；柯文哲一方面主張捐款行為跟商業行為有別，另一方面卻坦承捐款就是一種商業，前後講法矛盾。陳思荔批評柯文哲「繞路操作」、掏空公益法人，挪用眾望基金會的公益資金，支付民眾黨秘書長周榆修等人的薪資和辦公室租金，不法總額超過7000萬元。