台灣壽司郎表示，歲末「年終賀蟹」新菜開吃，超狂推出體型超巨的「炙燒一本奢華帝王蟹腳」1314元、全台限量1300份，需一日前電話預約；還有紅雪蟹肉海苔包40元、辣醬酥炸軟殼蟹60元、水煮大松葉蟹80元、芡汁蟹肉茶碗蒸80元、半熟巧克力蛋糕，聖誕節13款新菜12月24日平安夜開吃。《NOWNEWS今日新聞》記者整理最新壽司郎菜單優惠，本文提供給讀者一次掌握。
壽司郎：帝王蟹腳1314元！13款新菜紅雪蟹40元起年終賀蟹菜單
歲末年終聖誕節就吃壽司大餐吧！壽司郎表示，12月24日（三）至2026年1月11日（日），「年終賀蟹」限時19天豪邁開吃澎湃海味。
最豪華！超巨「帝王蟹腳」1314元限量
讓人眼睛一亮地，壽司郎大手筆推出體型超巨的「炙燒一本奢華帝王蟹腳」1314元，新鮮狀態急速冷凍處理，完整保留鮮甜滋味，於店鋪現點現炙燒而成，推薦搭配蟹味噌或鮭魚卵享用，全台限量1300份，需事先一日前電話預約才吃得到（實際販售狀況依各店鋪現場公告為主。）。
最便宜紅雪蟹40元、軟殼蟹60元、松葉蟹80元！13款年終新菜
「紅雪蟹肉海苔包」40元：這往年熱賣款，比松葉蟹，紅雪蟹甜味更鮮明香濃，搭配蟹膏點綴。
「辣醬酥炸軟殼蟹」60元：香脆鮮甜的蟹肉，搭配特製辣醬好過癮。
「鮭魚卵蟹肉押壽司」60元：紅雪蟹肉搭配蟹味噌、薑片與白芝麻醋飯押製，搭配海苔與鮭魚卵，風味平衡。
「炙燒起司白醬蝦蟹雙拼」60元：一貫鮮蝦與一貫蟹肉，搭配白醬、起司與卵黃醬油後炙燒出帶有奶油焗烤的特色壽司。
「水煮大松葉蟹」80元：季節嚴選大尺寸松葉蟹腿肉快速汆燙後冷凍，吃得到完整保留的原始清甜風味。
「生松葉蟹」90元：季節嚴選的生松葉蟹腿肉，鮮甜飽滿超滿足。
「特大生松葉蟹」130元：同樣季節嚴選，特大尺寸生松葉蟹腿肉，肉質柔軟細緻吃得到彈嫩口感
「芡汁蟹肉茶碗蒸」80元：每年賣出約300萬份的茶碗蒸，期間限定豪華升級加入松葉蟹身肉和滿溢著柴魚香氣的滑順芡汁。
「海膽鮪魚萩餅」90元：鮪魚泥混合日式醃黃蘿蔔後，以醋飯包裹成日本萩餅造型，散發紫蘇葉清香。
「青森縣產鱒鮭」50元：肉質緊實、油脂適中的青森鱒鮭鮮美開動。
「特製醬油雞白湯拉麵」140元：濃厚雞白湯頭加入特製的醬油醬汁，搭配雞叉燒、溏心蛋的經典好味道。
「半熟巧克力蛋糕」90元：使用法國麵粉和60%巧克力製成的半熟巧克力蛋糕，濃郁醇厚不過於甜膩。
藏壽司：三麗鷗家族聯名15款扭蛋！達摩鮮度君吊飾、磁鐵及御守12/26開搶
台灣藏壽司迎接新年表示，聯名「三麗鷗家族」打造15款扭蛋有達摩鮮度君吊飾、閃亮和服磁鐵及大頭御守吊飾，12月26日開搶；首次推出聯名餐點「酷洛米濃醇巧克力布朗尼莓莓果凍聖代」送限量盲袋Sa
nrio characters閃卡；周邊商品還有滿額加價購三麗鷗家族不鏽鋼手提吸管杯及H ello Kitty、酷洛米兩用玩偶頸枕，14間限定店鋪滿額贈束口 便當袋；全台5家限定佈置主題店一次全攻略。
資料來源：壽司郎、藏壽司
台灣藏壽司迎接新年表示，聯名「三麗鷗家族」打造15款扭蛋有達摩鮮度君吊飾、閃亮和服磁鐵及大頭御守吊飾，12月26日開搶；首次推出聯名餐點「酷洛米濃醇巧克力布朗尼莓莓果凍聖代」送限量盲袋Sa