台北市傳出鬧區隨機持刀攻擊案，27歲男子張文19日在北捷台北車站及中山商圈，除丟擲煙霧彈更持刀行兇，犯案後墜樓身亡，造成4死11傷，震驚社會、引發恐慌。然而臨近跨年，為避免悲劇重演，各縣市紛紛祭出應對策略，《NOWNEWS今日新聞》帶您一次看。針對台北跨年活動的維安，台北市長蔣萬安表示，確定會朝向發送「細胞簡訊」的方式，讓市民朋友能即刻獲取資訊、提高相關的防範意識，所以也特別責成包括消防局、警察局即刻研擬，盼盡快落實。針對安檢門的部分，蔣萬安指出，經評估後，會針對包括不管是小巨、大巨蛋、北流等表演場館，裝設安檢門，包括金屬探測器等，相關局處正在跟場館協調。除室內空間以安檢門防守外，針對戶外跨年晚會，蔣萬安表示，目前初步部署，包括特勤小組必須進駐、保安需支援警力、也會派出偵報犬、防爆車等，會進行地毯式的全面防範，提高整體的戒備規格，確保民眾的安全。北市政府觀光傳播局今（22）日也表示，為確保「臺北最High新年城-2026跨年晚會」平安順利舉行，將從「事前宣導、現場導引、人力部署及跨機關協調」等面向加強整備。除在既有規劃基礎上，強化活動安全及疏散宣導，警察局也將增加警察能見度、提升巡邏密度，針對活動場域進行人車場檢，並強化可疑物品與危安物品之偵測作業，讓民眾安心參與跨年活動。針對新北市的跨年煙火活動之維安，新北市長侯友宜表示，過往舉辦重大活動，不管是捷運、公車等大眾運輸，甚至主要幹道或是活動場的領域，都會派出更多的警力，也會有維安、防爆，相關的定點還有密度更強的巡邏網，來確保活動的安全，今年的跨年也不例外，會提高更多的見警率、更加嚴密的安全網絡，讓活動都能夠在安全的前提下順利完成。桃園市觀旅局表示，桃園市政府高度重視跨年晚會活動期間的民眾安全，目前正與警察局、消防局等相關單位研商加強跨年活動的安全維護計畫，主要針對現場安防、動線規劃、應變機制等細節提出完整執行方案。觀旅局指出，2026桃園跨年晚會預計於樂天棒球場舉辦，該場地為半封閉型場地，目前研議設置入口安檢站（包括金屬探測、包包檢查等），並呼籲民眾勿攜帶大型行李，現場提高見警率，活動前市府並會進行相關的演練，讓民眾能夠安心參與跨年活動。台中市長盧秀燕表示，台中市自本周五起，接連有五月天演唱會、蕭敬騰跨年、頑童演唱會等大型活動，北捷事件後除了全城戒備、立即提高見警率，也在全市96個據點進行一級佈署，提高維安能量。盧秀燕指出，96個據點包括捷運、火車、轉運站等39個大眾運輸場站，以及36個相關的交通據點。此外，重大體育場館、藝文場館，指標性商場，都是一級維安的重點地區。盧秀燕續指，除了警力、義警全部派上用場，百貨公司、商場的保全人員也要總出動；區里的守望相助隊，也會調撥人力進入戒備，全市絕不鬆懈，全面提高維安與見警率。高雄市長陳其邁表示，23號會由警察局主導來進行各項兵棋推演，29號也會做實兵演練，確保在過年期間，不管在大眾運輸或大型群眾聚會，包括跨年或各式各樣的活動的安全。陳其邁指出，他要求警方在年末必須提高維安強度，必須強力掃蕩非法，如果有涉及到維安，不管在社群媒體的恐嚇，或是不當危及公共安全等行為，一定用警力全力排除。台東跨年力邀歌后張惠妹演出，勢必將引入一大批人流。縣府表示，在北捷隨機攻擊事件發生後，已第一時間邀集警政、消防、醫療及相關單位召開會議，全面盤點跨年晚會的安全措施，其中以維安為最重要考量。縣府指出，由於跨年場域海濱公園屬開放式空間，與封閉式場館不同，因此無法設置全面安全門檢查隨身物品，但已規畫加派縣內警力支援、提高巡邏密度與見警率，並強化場內外動線巡守與即時應變能力，確保突發狀況能即刻處理，全面提升應變能力，守護每一位朋友的安全。