台北市傳出鬧區隨機持刀攻擊案，27歲男子張文19日在北捷台北車站及中山商圈，除丟擲煙霧彈更持刀行兇，犯案後墜樓身亡，造成4死11傷，震驚社會，也引起許多人對兇嫌背景、犯罪動機以及出警效率的討論。對此，國民黨立委葉元之今（22）日在網路節目《新聞！給問嗎？》接受主持人高嘉瑜專訪時表示，最近有人因此批評警察，但他要幫忙說一些話，以他昨天參與新北耶誕城的活動為例，現場警察荷槍實彈，見警率確實有提升許多，然而兇嫌已經計畫多時，就是要找警察少的地方犯案，因此很難預防。葉元之說明，見警率現在提高有必要，因為社會短期內一定會恐慌，像是鄭捷事件發生時，搭乘板南線、捷運的人群明顯變少。現在的警察滿辛苦的，要不斷上街頭讓大家安心；另外就是讓模仿犯警惕，之後就是要盡速釐清兇嫌的犯罪動機，大家目前都是從他的背景做推測。葉元之說到，不要硬把這件事來做政治攻擊。葉元之指出，像學者林志潔說是第五縱隊，「這樣真的很惡質！」高嘉瑜則說，大家都會從許多層面來看這個事件，像是一個人就足以癱瘓交通系統，這是非常可怕的事情，大家可能在安全的應變、演練上，要有更多的意識。葉元之強調，在事情發生後，因為對照服裝，大家一度懷疑是不同人犯案，但實際是兇嫌五度換裝，所以對警方而言，需要時間進行釐清，大家在結果還沒出來前，就先靜待警方調查，看是什麼狀況。