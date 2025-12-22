我是廣告 請繼續往下閱讀

單純從娛樂性的角度來說，池昌旭掛帥主演的《操控遊戲》，肯定是2025年度第四季「CP值」（性價比）最高的一齣韓劇。高達350億韓元的製作經費、亮眼的卡斯（除了池昌旭，還有男團EXO的偶像男神D.O.都敬秀，還有Running Man的綜藝大咖李光洙）、視覺效果迥異多變的大格局場景切換、已臻電影等級的CG.特效、拳拳到肉的大量震撼武打（第三集以後，男主角池昌旭脫胎換骨，成為所向披靡的開外掛戰神），以及融合多元高強度「類型電影」元素的成功混搭，12集篇幅高潮迭起，展現了韓娛在泡製黑色犯罪題材足以笑傲國際的硬實力。原本這種讓人腎上腺素狂飆的爆款爽劇，並不需要太多評論（一個字「爽」，最多兩個字「過癮」，就能涵蓋），但這次劇版的《操控遊戲》在後半段劇情，呼應但脫離原著2017電影版《被操縱的城市》，所勇敢嘗試的變貌和添加，以及在「戲哏設計」、「節奏把控『、「人設特色」的用心度和完成度，很具備做為其他爽劇、爽片參考復刻的示範價值，很有必要特別拿出來聊一聊。《操控遊戲》的最大看點，莫過於成功建構出一個「取材現實，架空現實，凌駕現實」的獨特世界觀，詭譎森冷，深奧兇殘，描述一股手法通天的邪惡力量，有能力將名人、富人的犯罪事證匪夷所思地抹去，並以戲劇擬真的手段，將命案相關的蛛絲馬跡嫁接到另一個無辜之人的身上。池昌旭扮演的就是這樣一個「一覺醒來，發現自己成了殺人犯」的替罪羔羊，整齣戲的佈局，就是這個社會底層的善良男子如何從恐慌、絕望的人生處境中，一路抽絲剝繭，一路殺出地獄的逆襲。過程的險象環生、血流成河，在強弱懸殊的抗爭中，看得人不由自主地代入，目不轉睛，喘不過氣。而這種「世界之上，還有世界」的極高視角（例如：2016李鍾碩的《W：兩個世界》），向來是韓劇創作者樂於挑戰的題材，開拓了別出心裁的邏輯和視野，特別值得一提。而不同於其他賣座的復仇作品，背後莫測高深的「操控者」讓主角始終無法洞悉自己對抗的人究竟是誰？這「操控」二字的鋪天蓋地、如影隨形，構築出的全方位籠罩的「壓迫感」，是一種獨特的觀影趣味，也或許是這個故事在事隔多年後吸引投資者以更巨大的手筆重新攝製的，創意價值所在。劇集版之於電影版，第一個「加分項」在於敘事篇幅增加了，當初以暗場手法一筆帶過的「嫁禍」細節，這次有了鉅細靡遺的交代（在第七集前半段）。原來那些當事人在現場的證物、體徵是這樣搜集來的！原來命案現場的乾坤大挪移是這樣佈置的！原來受害者百口莫辯的犯案軌跡是這樣被設計重疊的！這都是當年電影版來不及具體呈現的，多了這一些，瞭解了這栽贓的過程之所以「避無可避」，就算是當年的電影觀眾，可能也忍不住又被逼出一陣陣「臨場感」的毛骨悚然！至於電影版中看得人津津有味的「逃獄」過程，劇版裡多了鋪陳的緊張，以及戲劇化的反轉，類似的情節卻迎來大異其趣的觀影感受，耳目一新，更不在話下。同樣是歸功於篇幅的增加，這次掌舵劇本的高手是《模範計程車》、《犯罪都市4》的大神編劇吳尚浩，他善用敘事空間的充裕，一齣戲當成三齣來寫：前六集，呈現了跟電影版相似的監獄風雲，從在牛鬼蛇神中頑強求生，到拼死越獄的高智商擘劃，看得人坐立難安，冷汗捏了一把又一把；然後，第七、八兩集場景終於離開監獄，全劇畫風丕變，儼然步入了《饑餓遊戲》、《魷魚遊戲》的求生（逃生）環節，為了一線生機，被從監獄里帶出來的犯人們被賦予了「互相殘殺」的野蠻權利；再然後，最後的集數，終於到了善惡對壘的最高潮，池昌旭和都敬秀鬥智鬥狠的戲一關又一關，跟電影版的安排有很大的不同，（電影版池昌旭有一群並肩作戰的、在網路遊戲結識的「盟友」，也有比較多的「以駭客對駭客、以網路對網路」的，高來高去的鬥法），走戲的路數不同了，但出現了更多的大場面戲份，見證了這次影集版的製作經費不是省油的燈。總之，由越獄到魷魚，由野蠻求生到直搗黃龍，影集版的12集內容給足了不同類型的娛樂元素，誠意滿滿，看頭也滿満。影集版的篇幅也影響了角色的設定，電影版有《奇怪的她》、《新聞記者》的高含金量女星沈恩敬（身上有十幾座影后獎座）飾演高智商網路天才吸人眼球，劇集版沒了這個角色，卻增加了獄中有情有義的酷男獄警獄金宰澈，獄中的輔祭、出獄後陪著池昌旭出生入死的盧榕息，以及對他始終不諒解的女兒盧音比，都成了復仇歷程中舉足輕重的人物，不但讓劇版的復仇脫離影版重新改寫，也讓快節奏的感官刺激之餘，多了不少「情感戲」的感人細節。此外，劇版多了由安智浩客串的弟弟角色朴台鎮，他的死是男主角池昌旭鋌而走險越獄的最大動力。電影版的大BOSS也一分為二，當初的律師分身這次就只是陰謀的一環，最後甚至還死得挺慘，這些都是兩個版本各自精彩的差異所在。有哪個演員能夠事隔8年再演同一個角色，電影電視不同載體，給出同樣的飽滿，卻又給人對應節奏的不同風貌？池昌旭的演技經常被低估了，終究是太帥了，總是先讓顏值佔據了對他表演實力的注意，其實這幾年的《惡中之惡》、《歡迎回到三達里》，不論動作戲或文藝戲，他的表現都是可圈可點的。至於D.O.都敬秀演大反派，無疑是宣傳時最大的話題。說來有趣，從2008年河正宇演了《追擊者》的連續殺人魔之後，男神級的韓星好像約好了似的，成名以後，總不能免俗地偶爾想演演那種壞到天人共憤的「反派人魔」過把癮：任時完的《緊急迫降》、徐仁國的《狼狩獵》、李棟旭的《他人即地獄》、李鍾碩的《V.I.P.》、《音爆浩劫》、朴珍榮的《失控正義》、玄彬的《極智對決》…，時不時都會來這麼一下。D.O.那雙大眼睛，跟金所炫演《純情》的時候，跟曹政奭演《哥哥》的時候，都是他澄澈、無邪「少年感」的標幟，誰能想到，同樣這雙眼睛，當他睜得那麼大，竟也可以冷血、變態得讓人不寒而慄！都敬秀這次演活了大魔王「安耀憾」的喪心病狂，他把對人們生命、人生的操弄像他雕刻家的身份一樣看待，在極大仇恨中成長的他，眼中看出去的世界，是不值得悲憫的，是絲毫喪失同理心的，只能說，他的演繹是毫無偶包、徹底豁出去了，卻似乎也因此撐起了這個畸形到無法以人類思唯來解讀的殘酷社會的設定，他那張除了眼睛每吋肌肉都在獰笑的臉，讓看戲的人無法不相信：這樣的一個人，的確會做出這樣的事！●作者：柯志遠／作家、資深媒體人、知名娛樂評論家●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com