中國海警編隊22日下午再度闖入金門限制水域，這是4天內第二度侵擾。海巡署金馬澎分署第十二巡防區偵獲後，立即調派4艘巡防艇採「一對一」併航監控。海巡署指出，中國海警船航行態樣顯而易見是常態化騷擾，不僅影響兩岸氛圍，也破壞區域和平穩定。海巡署表示，下午2點左右偵獲中國海警船，於金門東方及西南方水域外分兩處集結，隨即調派巡防艇前往預置部署。下午2點50分，中國海警「14606」、「14508」、「14605」及「14609」等4艘船採「兩兩一組、東西分進」模式，分別自烈嶼西南方及料羅東南方航入金門限制水域，意圖分散我方監控能量。海巡預置之巡防艇立即趨前併航監控，並透過中英文無線電廣播，嚴正告知其行為已嚴重破壞區域和平穩定，要求立即轉向。在海巡全力應對阻止下，中國海警船編隊最終於下午4點53分轉向航出金門限制水域。先前中國海警18日才以4艘船編隊，闖入金門限制水域，截至目前已侵擾金門海域超過40次，從過去僅在周邊水域活動，變為直接闖入限制水域，近期挑釁行為明顯升級。海巡署強調，將秉持堅定執法立場，遇況立即驅離，並公布執法畫面，以捍衛國家主權。​​