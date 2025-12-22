2025即將過完，各大車廠年度銷售成績也已經準備要出爐，然而在機車市場方面，年度銷量車款前三名基本上已經確定，其中SYM三陽以及Yamaha山葉都有車款入榜，分別是全新迪爵125以及Jog 125拿下冠亞軍，昔日被封為國民神車光陽Kymco的GP125也世代交替，連續兩年沒辦法擠進前五名行列，不過光陽依舊憑藉多款車輛熱銷，還是可以站穩機車市場市佔率第二名的位置。
台灣11月機車市場「跟汽車相反」！掛牌數創今年第3低
根據《U-Car》報導，台灣11月機車市場銷售報告跟汽車市場正好相反，汽車市場受到美國關稅影響減緩，加上年末貨物稅新制加成後，越到年底反而買氣更好，但機車市場銷售熱度卻明顯降溫，11月單月累積掛牌數5萬4311輛，只比1月以及4月高，是今年單月銷售第3低。
不過這也非常正常，因為台灣機車銷售淡季本來就落在冬季，通常是11月至隔年2月，加上新車款較少，整體機車市場較為冷清，不過這時候車廠也經常性會推出清倉或感恩回饋活動，想買新機車的民眾，這時候也可以多多關注車廠官網的消息，說不定可以撿到便宜。
台灣最強機車提前確定了！SYM三陽、山葉摘下冠亞軍
隨著年底到來，1月至11月銷售成績加總也出爐，SYM三陽「全新迪爵125」以銷量5萬2788輛的驚人掛牌數奪下冠軍；第二名則是Yamaha山葉的「Jog 125」，截至11月已經賣出40954輛，成績已經超越去年全年度銷售，表現也是相當亮眼；第三名則是SYM三陽高階速克達機車「JET SL+」車系，賣出3萬5535輛。
從排行榜上來看，今年台灣最強機車已經確定由SYM「全新迪爵125拿下」，銷售量遙遙領先，當之無愧是目前的國民神車；第二名Yamaha「Jog 125」也能確定站穩亞軍，跟第三名還差距超過5000輛；第三名則還不一定，因為SYM車款互相競逐，目前11個月銷售量第四名的「迪爵125」也賣出3萬5186輛，跟JET車系相差不到400輛，要看12月銷量才能確定誰能獲得季軍地位。
不過雖然光陽沒有車款可以擠進前三名，但品牌出廠的大地名流2.0、GP125、新豪邁125等車款也是相當熱銷，論車款也許沒有爆炸性銷售車款，但論品牌的話，年度持續維持機車市場第二的位置還是非常的穩，市佔率依舊有25%以上的好表現。
SYM「全新迪爵125」交棒GP125成國民神車！車款特色、車主評價一次看
而今年的銷售冠軍「全新迪爵125」最早是在2022年6月1日上市，2023年時就跟光陽GP125相互較勁，當時年度賣出7萬4935輛，以6000輛左右的差距輸給光陽GP125，不過在2024一舉衝向冠軍之後，今年第二度蟬聯機車市場熱銷車款冠軍，也象徵正式交棒GP125地位，成為台灣最新一台國民神車。
根據三陽官網介紹，這台全新迪爵125號稱是全台最省油的機車，特色是搭載跟日本京濱合作的全新EnMIS雙火星塞科技，只要加滿一桶油，就能從台北騎到高雄，耐操又舒適，全新車價格落在6萬5500至6萬8500元不等，有些經銷商搭配補助之後更是不到6萬元就能騎回家。
不少騎過「全新迪爵125」的車主都表示「這台車真的是省油又好騎，價格也很公道」、「油真的超級省，簡單通勤一週才加一次油」、「不愧是省油神車，完全適合當買菜車、通勤車」、「12月份入手全新迪爵，真的不錯騎，簡單就好」、「全新迪爵騎了2年多，真的是市區買菜神車，又很省油」、「這台車至少再打3年以上，價格甜又省油，表現很優秀」！只能說，如果你最近也需要買一台通勤車、買菜車，這台SYM全新迪爵很可能是你不錯的選擇哦！
資料來源：《U-Car》、SYM官網
