我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣11月機車市場「跟汽車相反」！掛牌數創今年第3低

11月單月累積掛牌數5萬4311輛，只比1月以及4月高，是今年單月銷售第3低。

▲台灣機車市場進入冬季冷清銷售期，11月掛牌數創今年第三低。（圖／NOWnews攝影中心）

台灣最強機車提前確定了！SYM三陽、山葉摘下冠亞軍

SYM三陽「全新迪爵125」以銷量5萬2788輛的驚人掛牌數奪下冠軍；第二名則是Yamaha山葉的「Jog 125」，截至11月已經賣出40954輛

第三名則是SYM三陽高階速克達機車「JET SL+」車系，賣出3萬5535輛。

▲SYM全新迪爵125提前拿下今年度機車市場熱銷車款冠軍，前11個月賣破5萬2000輛。（圖/SYM官網）

今年台灣最強機車已經確定由SYM「全新迪爵125拿下」，銷售量遙遙領先，當之無愧是目前的國民神車

論車款也許沒有爆炸性銷售車款，但論品牌的話，年度持續維持機車市場第二的位置還是非常的穩

▲光陽雖然沒有車款擠進熱銷排行榜前段班，但仍依舊憑藉多輛熱門車款，可以站穩今年機車市場市佔率第二名。（圖/光陽提供）

SYM「全新迪爵125」交棒GP125成國民神車！車款特色、車主評價一次看

不過在2024一舉衝向冠軍之後，今年第二度蟬聯機車市場熱銷車款冠軍，也象徵正式交棒GP125地位，成為台灣最新一台國民神車。

▲光陽GP125昔日為國民神車，如今已經被三陽全新迪爵125取代，連續兩年奪下熱銷車款第一寶座。（圖／光陽提供）

只要加滿一桶油，就能從台北騎到高雄，耐操又舒適，全新車價格落在6萬5500至6萬8500元不等，有些經銷商搭配補助之後更是不到6萬元就能騎回家。