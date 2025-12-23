受到AI浪潮帶動，高階記憶體需求噴發。前台積電工程師、、基金經理人沈萬鈞表示，從9月開始，雲端供應商對美光開出「不限價」訂單，導致三星、SK海力士等大廠產能移轉，引發消費端記憶體產品缺口，現貨市場更出現「一天一價」亂象。TrendForce指出，戴爾與聯想等PC品牌已規劃調漲售價，最高達20%，恐衝擊寒假學生購機族與電腦玩家。
記憶體價格為何狂漲價？AI帶動需求
受到AI趨勢影響，記憶體需求大增，生成式AI、雲端服務、GPU伺服器都需要大量動態隨機存取記憶體（DRAM）、高頻寬記憶體（HBM），因此帶動HBM、DDR5（第五代雙倍數據速率動態隨機存取記憶體）等高階記憶體需求。
三星、SK海力士、美光等國際記憶體大廠為了滿足這些需求，將消費等級的產線，移往較高利潤的高階記憶體產線，造成末端消費市場的記憶體（DDR4）出現嚴重的供給缺口，消費市場的記憶體價格也跟著水漲船高。前台積電工程師、基金經理人沈萬鈞曾在臉書表示，原本終端廠商認為第四季需求疲弱，直到9月第二周，大型雲端服務供應商對美光開出「不限量、不限價」的HBM訂單需求，讓上游停止報價、供應鏈陷入混亂，價格一路飆升。
記憶體缺貨會造成什麼影響？
簡單來說，記憶體相關的末端產品都會漲價！因為產能轉向高階應用，讓記憶體傳統消費市場產品出現供不應求的情況，如DDR4和快閃記憶體（NAND Flash），沈萬鈞指出，10月下旬開始，三星先延後DDR5合約報價，其他原廠也跟進，市場變成「先停、再談」的觀望氛圍，隨著合約價格失效，買家被迫要到價格更高的現貨市場，深圳、東莞市場還出現「一天一價」的情況，8月開始有一些跡象，9月變成一天改好幾次報價單。
使用NAND Flash的固態硬碟（SSD）跟著漲，這些情況造成低毛利產品如機上盒、入門手機等市場重創，還有多家個人電腦及筆電品牌廠商，近期準備調整售價，根據TrendForce報導，據了解，戴爾（DELL）將把多項產品價格全面上修15％到20％；聯想也已經向客戶發出通知，強調現行報價不適用，預計在2026年初依市場行情調整售價。
不過記憶體供不應求，對於記憶體廠商來說是一大利多，許多記憶體概念股股價表現強勁，台灣廠商如南亞科、華邦電、旺宏和力積電等，大摩、摩根大通與花旗環球，將美光目標價喊到350美元，麥格理證券則將南亞科合理股價上修至200元，刷新市場高點。
記憶體價格高攀不起 這些人最先受害
記憶體價格飆升，首先衝擊的就是有換機需求的民眾，寒假到了，如果有要更換或購入新電腦、筆電的學生族群，將會被迫用更高價格才能購入，或是轉向二手市場，中階筆電買氣也會放緩；許多電腦玩家也沒辦法升級電腦，已經有店家開始有限購、或是需要搭配其他產品才能購買的情況，如果民眾只是缺記憶體的話，可能只能用更高價格購買，還有可能買不到，民眾和企業可能會因價格考量，延長設備使用期限。另外，遊戲機、手機等都可能漲價。
資料來源：沈萬鈞、TrendForce
