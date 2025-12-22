我是廣告 請繼續往下閱讀

▲方郁婷（左）與柯煒林（右）在《大濛》中的表現，讓許多觀眾受到感動。（圖／華文創提供）

▲劉冠廷（右）客串《大濛》兩場戲，和陳玉勳（左）繼《消失的情人節》後再合作。（圖／華文創提供）

金馬獎最佳劇情片《大濛》因口碑發酵，滿座率居高不下，全台票房突破6千萬大關。男主角柯煒林就算在片子上映後已返回香港，仍心繫票房以及觀眾的反應，昨（21）日冬至特地飛抵台灣工作，向導演陳玉勳提議出席影人場，還放話片中的炸油條感覺難度不高，承諾若《大濛》票房破億，就有機會親自炸油條請戲迷吃。《大濛》在上映後接連碰到《動物方城市2》、《阿凡達：火與燼》等好萊塢大片的情形下，還能在各地場次屢傳完售佳績，陳玉勳也幽默表示：「人類要對抗動物跟外星人啊！好難打！」希望戲院多給點場次。柯煒林冬至日旋風襲台，主動向陳玉勳表示要跑影人場，消息一曝光，兩場活動皆火速完售，他也坦言：「我真的很想念台灣的觀眾！」更放話賣破億就親自炸油條給大家。此外，日本知名藝術家奈良美智繼先前於嘉義辦展期間觀賞《大濛》，來到台北後又忍不住2刷，發文表示：「因為已經知道故事了，這次幾乎不用一直盯著字幕，而是能更深地沉浸在影像裡。沒想到第2次看的感動反而更強烈，連我自己都很驚訝。」奈良美智特別點名最被打動的兩場戲—方郁婷飾演的阿月看著9m88飾演的姊姊在舞台上又唱又跳的那一刻，以及方郁婷和9m88去認哥哥屍體的那一幕，寫道：「那是兩種完全不同的眼淚。」即便回到日本，他仍一邊吃著台灣著名的統一肉燥麵泡麵，一邊聽著《大濛》原聲帶，並期待表示：「下一次，就在日本再看一次吧！」《大濛》中一大驚喜亮點，則是1950年代真實存在的人物「飛賊」高金鐘，由劉冠廷飾演，自稱「廖添丁二世」，為全片畫龍點睛。陳玉勳分享：「我以前也不知道有這號人物，是在田調過程中，他自己出現在我眼前。」高金鐘是有名的越獄大王，傳說跳起來頭部能超過甘蔗樹梢。劇組人員找到其真實照片後，發現與劉冠廷有三分神似，網友也直呼：「差點把劉冠廷認成高金鐘！」這也是劉冠廷繼《消失的情人節》後，再度與陳玉勳合作，雖僅有兩場戲，仍做足功課，閱讀大量舊報導與文獻，他在片中一登場便得狂奔逃亡，不巧拍攝當天下雨，河堤道路泥濘濕滑，還得踩著他人背部飛躍而起，數度差點滑倒，陳玉勳導演忍不住開玩笑虧他：「很久沒練身體喔！」劉冠廷當天收工回家腿部酸痛，隔天直接鐵腿，也深刻體會到「飛賊不好當」。《大濛》全台仍熱映中。