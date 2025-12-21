我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《大濛》劇組對於呈現1950年代初期的台北風貌煞費苦心，卻因情節緣故，沒機會提及當年最紅的電影和影星。（圖／華文創提供）

▲民國42年，林黛第一次拍電影，就以黑白片《翠翠》紅遍港台，立刻成了大明星。（圖／摘自 米格魯YT）

▲邵氏經典黃梅調電影《江山美人》，是林黛的超級經典之作，她扮演的李鳳姐是華語影史最著名的角色之一，到了21世紀DVD還在香港熱賣。（圖／摘自IMDb）

▲林黛在華人影壇紅到罕有匹敵，成為空前絕後4屆亞洲影后，卻在29歲尋短離世，成為影史永遠的傳奇。（圖／摘自hkmdb）

以70多年前台灣為背景的《大濛》，全台票房已破5000萬元。片中呈現了當年民眾食衣住行的面貌，唯獨沒描述那時觀眾最崇拜的影星等娛樂圈生態。《大濛》第一段情節發生在民國42年的秋天，就在那年春天，華人影史上永遠的傳奇巨星林黛以《翠翠》首度登上大銀幕，迅速成為紅遍港台、東南亞的大牌，更是空前絕後4屆亞洲影后，卻在和丈夫大吵後尋短，去世時才29歲。林黛稱得上香港影壇從古到今知名度最高、最受到觀眾喜愛的巨星之一，不但曾是邵氏當家女王，還是4屆亞洲影展（後改為亞太影展）影后，在邵氏與對手電懋互相較勁、演員幾乎只能二選一的年代，唯林黛曾是兩家公司共有，誰也不能獨霸，更突顯她的不凡地位。她17歲時幫著名攝影師宗維賡當模特兒拍照，其中一張放大擺在櫥窗內，被星探看中，因緣際會進入了長城電影公司。當年的長城已是親共的左派影業，而她爸爸程思遠曾是是副總統李宗仁身旁左右手，有中國國民黨員身分，讓她在長城始終不得重用，無片可拍，淪為只能在報章上刊登照片的紙上明星。不甘於這樣被長城冷凍，林黛曾經想不開，逼得長城最後放她離開，她立刻成為《翠翠》的女主角，片子改編自沈從文的小說《邊城》，故事中的主角就是翠翠。林黛天生屬於大銀幕，第一部電影就已讓無數觀眾被她靈動的大眼睛征服，先是在台灣上映獲得不錯迴響，再過兩個月於香港上映，更使她成了當年最閃耀的新星。那時香港影壇，左派與右派影業相抗衡，前者親共、後者靠向台灣，兩邊各自的電影都不能在對立陣營區域上映。左派最紅的夏夢是金庸的夢中情人，所有作品全部在台不得露臉，林黛則是右派的最紅巨星之一，台、港、東南亞都有無比的地位。邵氏和電懋互相競爭，邵氏在邵逸夫進駐、成為主事者之後，大手筆革新，砸錢拍古裝大片，林黛也因《貂蟬》、《江山美人》等經典黃梅調電影，票房紀錄攀上顛峰。她的4座影后，只有第一座以電懋《金蓮花》獲得，後面3座《貂蟬》、《千嬌百媚》與《不了情》都是邵氏影片，她也從橫跨兩家公司，逐漸偏向邵氏，到成為邵氏獨有的當家女星。此時林黛在片酬、獎項光環、大片要角機會，她樣樣都有，沒想到《梁山伯與祝英台》在台灣爆紅熱賣，原先不是大牌的凌波頓時紅透半邊天，邵氏高層有意藉新秀壓制其他大牌的氣焰，林黛與《梁》片的樂蒂首當其衝，明顯感受到公司態度的變化，林黛被逼得危機感爆升，更不惜挑戰自己不擅長的黃梅調反串。事業上的危機之外，林黛後來嫁給曾擔任雲南省主席的龍雲之子龍繩勳，婚後生了一個兒子，卻常有夫妻爭執的新聞，而林黛竟在與丈夫大吵之後再度尋短，那時她主演的《藍與黑》、《寶蓮燈》都沒殺青，各方認為她不過就是鬧一鬧、想氣氣老公，不料這一回真的帶走了她的生命，震驚華人世界。當年林黛是影壇女王，又才29歲、尚年輕貌美，還有大製作巨片沒拍完，沒人想到她竟離開人世，她出殯當日，香港街頭萬人空巷，邵氏找了和她長相類似的杜蝶拍完《藍與黑》和《寶蓮燈》，推出後又是賣到年度名列前茅。龍繩勳終身未再娶，保留林黛生前的房間布置，都沒更動過。香港名導吳思遠曾講過：「香港沒有林黛熱，因為從來沒有冷過。」為她無可匹敵的地位做了最佳註解。