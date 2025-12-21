（更新09：35，國內男、女子組冠軍）2025台北馬拉松將於12月21日上午 06:30 自台北市民廣場起跑，終點分別位於台北田徑場（馬拉松組）與南京東路四段（半馬組）。最終成績女子組前兩名選手加迪斯（Mulu Demissie Gadise）、澤蓋耶（Tirfi Tsegaye）確定打破大會紀錄的2小時25分55秒。至於男子組瓊巴（Bethwel Chumba）則是以些微差距未能打破2小時09分18秒紀錄，具體成績仍待大會公布。國內則分別由施育佐與張芷瑄拿下男、女子組冠軍。
台北馬拉松開跑 警察嚴加戒備
今年賽事分為馬拉松、半程馬拉松與半馬輪椅組三大項目，總參賽人數達至數萬名，其中馬拉松項目共有9000名跑者參加，半馬則吸引1萬9000人。由於日前台北捷運隨機傷人案影響，現場有警察持盾、或荷槍實彈警備，避免有類似事件發生。
瓊巴拿下國內組第一 國內施育佐第一
今年男子組冠軍選手瓊巴以些微差距無緣破紀錄，前三名的差距非常接近，先後抵達終點。瓊巴表示這是自己第一次參加台北馬，天氣比較悶熱，以些微差距未能破紀錄，有些遺憾。他說因為受傷，這是自己今年賽季第一場比賽，至於後續尚未規劃，會和團隊討論一下，再決定明年賽季參賽計畫。
施育佐以2小22分59拿下國內組第一，首次挑戰台北馬全馬，就拿下了冠軍。他表示氣溫影響不大，進河濱的逆風和側風影響比較大，配速有掉下來。明年3月2日會去跑東京馬拉松，希望能再次跑出佳績。
台北馬女子組前2選手破大會紀錄 張芷瑄國內第一
至於女子的加迪斯選手以2小時24分17的成績，確定破大會紀錄，而且一次有兩名選破紀錄，在她後面的澤蓋耶，也以2小時24分49破紀錄拿下第2。
國內則是由長跑甜心張芷瑄以2小時47分14拿下，第二名則是張加恩獲得。張芷瑄賽後笑說：「終於啊！」之前都是拿第二，這次終於拿下第一。她在全程都保持甜美玩笑，她表示自己跑的時候蠻辛苦的，聽到啦啦隊加油，因此想要回應他們。她透露自己過幾天就要去雲南集訓，準備明年的比賽。
在全程馬拉松項目中，臺北馬拉松長年維持極高競技水準。男子組大會紀錄由肯亞好手隆揚加塔（Paul Lonyongata）於2020年創下，完賽時間為2小時09分18秒；女子組最快紀錄則由衣索比亞選手卡塞格恩（Alemtsehay Asifa Kasegn）於2022年跑出2小時25分55秒。
我是廣告 請繼續往下閱讀
今年賽事分為馬拉松、半程馬拉松與半馬輪椅組三大項目，總參賽人數達至數萬名，其中馬拉松項目共有9000名跑者參加，半馬則吸引1萬9000人。由於日前台北捷運隨機傷人案影響，現場有警察持盾、或荷槍實彈警備，避免有類似事件發生。
瓊巴拿下國內組第一 國內施育佐第一
今年男子組冠軍選手瓊巴以些微差距無緣破紀錄，前三名的差距非常接近，先後抵達終點。瓊巴表示這是自己第一次參加台北馬，天氣比較悶熱，以些微差距未能破紀錄，有些遺憾。他說因為受傷，這是自己今年賽季第一場比賽，至於後續尚未規劃，會和團隊討論一下，再決定明年賽季參賽計畫。
施育佐以2小22分59拿下國內組第一，首次挑戰台北馬全馬，就拿下了冠軍。他表示氣溫影響不大，進河濱的逆風和側風影響比較大，配速有掉下來。明年3月2日會去跑東京馬拉松，希望能再次跑出佳績。
至於女子的加迪斯選手以2小時24分17的成績，確定破大會紀錄，而且一次有兩名選破紀錄，在她後面的澤蓋耶，也以2小時24分49破紀錄拿下第2。
國內則是由長跑甜心張芷瑄以2小時47分14拿下，第二名則是張加恩獲得。張芷瑄賽後笑說：「終於啊！」之前都是拿第二，這次終於拿下第一。她在全程都保持甜美玩笑，她表示自己跑的時候蠻辛苦的，聽到啦啦隊加油，因此想要回應他們。她透露自己過幾天就要去雲南集訓，準備明年的比賽。
在全程馬拉松項目中，臺北馬拉松長年維持極高競技水準。男子組大會紀錄由肯亞好手隆揚加塔（Paul Lonyongata）於2020年創下，完賽時間為2小時09分18秒；女子組最快紀錄則由衣索比亞選手卡塞格恩（Alemtsehay Asifa Kasegn）於2022年跑出2小時25分55秒。