2025年台北馬拉松今（21）日上午6時30分自台北市民廣場起跑，馬拉松組終點設於台北田徑場、半程馬拉松組則於南京東路四段收兵。本屆賽事在略顯悶熱的天候中進行，國內外好手齊聚一堂，賽況競爭激烈。在國內女子組方面，由「長跑甜心」張芷瑄以2小時47分14秒率先衝線，成功拿下國內女子組冠軍，為自己在台北馬拉松寫下重要里程碑。第二名則由張加恩獲得。這也是張芷瑄多次站上頒獎台後，終於收下的「國內組第一名」，她在終點忍不住笑說：「終於啊！」一句話，道盡長時間累積的努力與等待。張芷瑄賽後坦言，今天天候並非理想狀態，「氣溫不是特別好，所以一開始選擇比較保守地跑，怕如果太極限，後面會受到影響。」她表示，比賽前段刻意壓住節奏，直到進入河濱路段後才逐步加速。不過，真正的考驗仍出現在環東高架路段，「那一段又是上坡、又是逆風，想要找集團躲風也沒有辦法，只能一直跟自己對話，撐過去之後，進河濱再加速。」儘管比賽過程相當辛苦，張芷瑄在賽道上依舊保持她一貫的親切與笑容。她透露，沿途聽到民眾與啦啦隊的加油聲，常常忍不住回應，「有感受到大家的熱情，真的會不自覺想跟大家互動。」這份正向能量，也成為她能夠穩定完成比賽的重要支撐。談到近期賽事與心態調整，張芷瑄全運會輸給台灣長跑名將「不死鳥」謝千鶴。她笑說，並沒有把之前的結果視為「飲恨」，「今天也沒有說一定要贏誰，就是照著自己的配速跑，根據比賽中的狀況去調整。」她也分享比賽中的小插曲，像是在5公里時一度沒拿到補給水，便立刻改拿大會提供的水補充，「馬拉松就是這樣，要在過程中隨時做出最好的調整。」她表示，這段時間主要採取「以賽代訓」的方式備戰，參加了不少小型路跑賽事，讓自己在相對輕鬆的心態下維持比賽感覺，「不用每一場都跑到極限，用正常水準去面對，反而比較穩定。」完成台北馬拉松後，張芷瑄也已排定接下來的行程。她透露，近日將前往雲南進行移地訓練，為明年的賽季提前布局，「接下來就是好好訓練，準備明年的比賽。」