2025台北馬拉松今（21）日上午6時30分自台北市民廣場起跑，國內外菁英齊聚台北街頭競逐。國內男子組賽事方面，施育佐以2小時22分59秒率先衝線，成功拿下國內男子組冠軍，不僅為個人生涯首座台北馬國內王座，更是他首次在台北馬拉松挑戰全程馬拉松即封王，意義非凡。本屆台北馬天候偏悶熱，不過施育佐賽後坦言，氣溫與濕度對他的影響有限，「平常訓練很多都是在33、34度甚至接近40度的環境下進行，所以溫度其實還好。」真正讓他感到吃力的，是進入河濱路段與環東高架後的逆風與側風，加上後段上坡地形，讓配速明顯下滑，「那一段每公里大概慢了5到10秒，本來配速在3分20左右，後來掉到3分30左右。」儘管如此，施育佐仍精準執行賽前策略。他透露，本場比賽的戰術設定為「前半程保守、後半程全力輸出」，前半馬以輕鬆體感穩定前進，後半程再視狀況全力加速。實際數據也驗證了這套策略的成功——前半馬約71分50秒左右，後半程則成功推進至接近70分多，順利摘冠。值得一提的是，施育佐過去4年皆專注於台北馬拉松半程賽事，今年選擇正式轉戰全馬，其實並非臨時起意。他坦言，轉項的核心目標非常明確，就是衝擊國內男子組總冠軍，「這個目標在賽前就已經設定好。」去年他曾在萬金石馬拉松完成初馬嘗試，但因賽前腸胃炎影響，未能順利完賽；今年才算是真正完成意義上的「全馬初完賽」，而且就是在第二場全馬中奪下國內冠軍。施育佐也分享了自己備戰全馬的歷程。今年8、9月才正式進入全馬備戰期，7、8月賽事空檔則透過騎腳踏車等交叉訓練維持體能，9月起逐步增加跑量，並以半馬與路跑小賽事作為「以賽代訓」，10月、11月再進一步拉高全馬訓練課表的質與量。他坦言，全馬訓練對自己而言是一大挑戰，「準備全馬後，一周會有一到兩次超過2小時的持續跑，對我這種比較沒耐心的人來說，其實很煎熬。」在這段轉項過程中，他也多次提到教練與隊友的重要性，「不管颳風下雨，教練都陪著我們，訓練中動作跑掉也會即時提醒。」此外，團隊在補給、配速與訓練規劃上的支援，也成為他能順利完成轉項的重要後盾。談到未來，施育佐表示，全馬將成為生涯的重要主軸，但半馬、場地5000公尺與10000公尺賽事仍會持續參與，「接下來最重要的目標是明年3月2日的東京馬拉松，希望能再突破自己，跑出更好的成績。」他也透露，轉戰全馬與資源配置、延續運動生涯規劃息息相關，希望能在更完整的支持體系下，朝更高目標邁進。