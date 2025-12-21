我是廣告 請繼續往下閱讀

2025台北馬拉松今（21）日上午6時30分自台北市民廣場起跑，賽事在悶熱天候下順利完成。國際菁英組賽況激烈，其中女子組由衣索比亞好手加迪斯（Mulu Demissie Gadise）強勢奪冠，並以2小時24分17秒刷新大會紀錄；男子組則由肯亞選手瓊巴（Bethwel Chumba）摘下冠軍，雖以13秒差距未能打破大會紀錄，但仍展現頂尖水準。打破紀錄的加迪斯拿到10萬美元（約合新台幣315萬元），而摘下冠軍的瓊巴則拿到9萬美元（約合新台幣283萬元）在本屆賽事之前，男子組大會紀錄由肯亞好手隆揚加塔（Paul Lonyongata）於2020年創下，完賽時間為2小時09分18秒；女子組最快紀錄則由衣索比亞選手卡塞格恩（Alemtsehay Asifa Kasegn）於2022年跑出2小時25分55秒。後者的紀錄在今天也被打破。加迪斯不僅摘下女子組冠軍，更成功打破原本2小時25分55秒的大會紀錄，成績名列歷屆之最；緊追在後的同胞澤蓋耶（Tirfi Tsegaye）也以2小時24分49秒跑進紀錄，兩人雙雙打破大會紀錄。依大會規定，加迪斯因破大會紀錄，獲得10萬美元（約新台幣315萬元）獎金。談到這筆獎金的用途，她開玩笑說「當然希望再多一點」，隨即補充表示，獎金將主要投入未來訓練，同時也會用來支應家人的醫療費用，「謝謝大家，也謝謝台灣。」加迪斯也分享自己破紀錄的關鍵，「我覺得台灣的環境和氣候非常舒服，25公里附近有一點起伏，是全程最困難的地方。能破紀錄真的很開心，或許明年還會再來挑戰。」她也提到，今年已在萬金石與台北馬完成「一年兩冠、兩破紀錄」，歸功於團隊配速員的協助，以及能即時監測身體狀況的科技裝備。男子組方面，瓊巴以穩定節奏繳出2小時09分31秒奪冠，收下9萬美元（約新台幣283萬元）獎金。這是他生涯首度參加台北馬拉松，他直言賽道設計極具挑戰性，尤其是環東高架路段的逆風相當消耗體力，「我覺得賽道規畫得很好，但真的很困難。」談到獎金用途，瓊巴表示將用於家庭與日常生活開支。他也透露，由於先前受傷，本場比賽是自己本賽季的第一戰，未能破紀錄略感可惜，「大概剩2公里時，我看了一下手錶，大概是2小時02分，計算配速後就知道能不能破紀錄要看最後狀況了。」儘管與紀錄擦身而過，瓊巴仍對台北留下深刻印象，「這是我第一次來台灣，也第一次參加台北馬拉松，我感受到台灣的熱情。如果明年有機會、也有邀請，我非常希望能再回來挑戰自己、再拚一次紀錄。」本屆台北馬拉松在競技層面與話題性上雙雙升溫，國內選手方面，施育佐與張芷瑄分別拿下男子組、女子組國內冠軍，為賽事增添在地亮點，也讓台北馬再次成為亞洲冬季馬拉松的重要指標賽事。