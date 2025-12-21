我是廣告 請繼續往下閱讀

▲12月21日迎來「冬至」，同時也是「天赦日」。（圖／記者周淑萍攝）

冬至大如年！吃湯圓大一歲

▲古時候有冬至吃湯圓大一歲的說法。（圖／記者賴禹妡攝）

命理專家楊登嵙提供食、衣、住、行、育、樂的「冬至」開運養生及禁忌：

🟡食的開運大法：

▲台灣民眾習慣在冬至進補，但要注意身體狀況，避免補過頭。（圖／記者葉盛耀攝）

🟡衣的開運大法：

🟡住的開運大法：

▲冬天要注意通風、室內氣溫濕度。（圖／記者徐銘穗攝）

🟡行的開運大法：

🟡育的開運大法：

🟡樂的開運大法：

2025年冬至落在12月21日23時04分，遇天赦日「80年難得一遇」。冬至是北半球白晝最短、黑夜最長的一天，象徵「一陽來復」，古有「冬至大如年」之說。命理專家楊登嵙表示，今年冬至在農曆月初，冬天不致過寒，但冷熱交替易感冒，。他也建議冬至期間把握食、衣、住、行、育、樂原則，適度進補、注意保暖與通風、減少夜間外出，並透過曬太陽與家人團圓吃湯圓，達到養生與開運效果。2025年12月21日23時04分迎「冬至」節氣，俗稱「冬節」、「長至節」、「亞歲」等，因為這天太陽直射南迴歸線，所以北半球白天最短、黑夜最長，過了冬至後，日光照射北移，白天愈來愈長，黑夜愈來愈短。陽氣漸始，一陽來復，古人說：「冬至一陽生」，意思就是陰氣到冬至時盛極而衰，陽氣則從此開始萌芽。古代甚至有「冬至大如年」的看法，吃湯圓大一歲之說。冬至諺語：「冬至在月頭，無被不用愁；冬至在月中，霜雪兩頭空；冬至在月尾；賣牛來買被」。今年冬至國曆12月21日（農曆11月2日）落在月初，所以今年冬天不會非常寒冷，但要注意冷熱交加，反而容易感冒。身體要慎防心臟、及血管方面的疾病，平時要多做檢查，杜絕後患；不宜參加刺激性或危險性的運動，容易從高處摔倒，導致頭部或身體流血受傷。1、冬至是一年中白晝最短、夜晚最長的一天，中醫認為此時陰氣盛極而衰，陽氣漸長，是養身重要的轉變點，只要冬至調養正確，未來一年皆可收其效。以肉類加上滋補中藥材，烹煮成麻油雞、燒酒雞、羊肉爐、薑母鴨等，除了祛寒，也補元氣。但須注意自己的體質適不適合，也忌補過頭，對不敢吃羊肉、或吃素的人來說，可以改喝由茯苓、蓮子、山藥、芡實（或薏仁）煮成的四神湯，進補的效果溫和不燥熱，適合所有人食用。2、冬天有兩個大日子必須吃羊肉，一個是立冬、另一個就是冬至，只要在冬至補對，對未來一整年身體調養都有幫助。而羊肉是溫熱的補品，還含有豐富脂肪、蛋白質、鈣、鐵等營養，有祛寒保暖、促進血液循環的功效。1、上了年紀的人，一般都有肌肉萎縮及動作乏力的現象，因此，選擇寬大鬆軟、穿脫方便的冬裝也很重要。有關節炎、風濕病患者，可在貼近肩胛、膝蓋等關節部位用棉層或皮毛加厚。患有氣管炎、哮喘、胃潰瘍的人，最好再增加一件厚背心，有利於保護心、胃和肺部，不致受寒。2、冬季，人在睡眠期間因肌體抵抗力和對寒冷環境的適應能力降低，很容易患感冒及引起中風等症狀，穿睡衣應以無拘無束、寬柔自如為宜。因為睡衣直接與皮膚接觸，因此不宜穿化纖製品，其面料以自然織物為佳，如透氣吸潮性能良好的棉布、針織布，柔軟的絲質料子。3、冠心病容易發生於秋冬之交和冬季，提醒高危險群和患者注意自身保暖與疾病控制，容易有感冒等呼吸道疾病，注意保暖，如穿戴帽子、口罩、圍巾、手套、襪子。天氣溫低寒，很多人喜歡緊閉門窗，應注意門窗應保持通風，如果因天氣寒冷而緊閉門窗，反而會因空氣不流通，造成生病。房間溫度太高而濕度太低，也會引起身體不適，極易發生疾病。傳說這天會有天狗到人間尋找化身，如果撞上祂可能會被抓走，但以科學角度來看，是因為這天夜長天冷，不建議在外遊玩逗留，早點回家休息才有利於養生。冬天常曬太陽，能起到壯人陽氣、溫通經脈的功效，對調節情緒、改善人體狀態有很好的作用，有益身心健康。適當的戶外活動，能促進身體血液循環，提高機體抗病免疫力。冬至當天全家一起搓湯圓、吃湯圓，代表圓滿的意思，湯圓占卜法以視湯圓數量為偶數為吉，因此若碗裡的湯圓為偶數，那麼吃湯圓的人那一個月就會運勢昌隆，反之，如果碗裡湯圓數是奇數，就要低調保守，以退為進。