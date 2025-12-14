我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張國榮以歌手身分出道，多首經典曲目至今廣為流傳。（圖／資料照、達志）

▲張國榮所出演的《霸王別姬》，曾奪下金球獎最佳外語片。（圖／甲上）

▲儘管張國榮（右）一生和多名女星傳過緋聞，不過最終情定兒時好友唐鶴德（左），至今唐鶴德也依舊年年發文紀念愛人。（圖／唐鶴德IG）

「永遠的哥哥」張國榮，這個名字，對華語娛樂圈而言不只是藝人稱號，而是一整個世代的記憶。回顧這個被譽為芳華絕代的男人一生，他於1977年出道，出演過《霸王別姬》、《英雄本色》、《阿飛正傳》等經典作品至今廣為流傳，但他卻於2003年4月1日輕生離世，震撼全球。而談起張國榮的情史，他曾說過其一生摯愛是兒時玩伴唐鶴德。1977年，年僅21歲的張國榮在香港歌唱比賽中獲得亞軍，正式踏入演藝圈。然而出道初期他並不順遂，早期推出的英語及粵語專輯反應平平，市場定位模糊，使他一度被視為「叫好不叫座」的新人。直到第二張專輯《風繼續吹》發行，溫柔卻堅定的嗓音逐漸被聽見，張國榮才真正在歌壇嶄露頭角。一直到1984年，張國榮以〈Monica〉這首節奏明快、形象前衛的作品，為當時的香港流行樂壇注入全新活力，不僅橫掃各大排行榜，也讓張國榮一躍成為炙手可熱的偶像，開啟屬於他的巨星之路。然而，在事業如日中天之際，他卻於1989年選擇暫別歌壇，舉辦告別演唱會與世界巡演，這個決定在當時引發極大震撼。暫別舞台6年後，張國榮於1995年以專輯《寵愛》強勢回歸。這張作品在香港與韓國銷售登頂，全亞洲銷量突破200萬張，再次刷新紀錄。其中〈追〉成為跨世代經典，也象徵他已從偶像歌手蛻變為具時代意義的藝術創作者。此時的張國榮，早已被港媒視為一個世代的象徵。除了音樂，張國榮在影壇的成就同樣耀眼。從《烈火青春》的叛逆少年、《英雄本色》的正義警察，到《倩女幽魂》中的書生寧采臣，他以俊俏外型與高度可塑的演技，證明自己不受角色限制，而「哥哥」這個稱呼，正是源自《倩女幽魂》中小倩的喚聲，從此成為觀眾對他的親暱暱稱。後續張國榮持續在影壇發光發熱，1991年更憑藉《阿飛正傳》奪下香港金像獎影帝，正式封神。而《霸王別姬》、《胭脂扣》等作品，更讓他紅遍日韓，成為亞洲影壇的重要人物，1999年日媒更把他封為「天生的表演者」。感情世界方面，張國榮一生的情史同樣備受關注。一直至他離世前，唯一被媒體證實的初戀女友是港星倪詩蓓，兩人因合作電視劇相識相戀，戀情維持約2年，張國榮曾形容這段感情永生難忘。22歲時，他也曾向年僅17歲的毛舜筠求婚，雖未修成正果，但兩人後來成為一輩子的摯友，在《家有囍事》中再度合作，情誼深厚。被封為「最美李莫愁」的雪梨，也是張國榮年少時的重要戀人之一。兩人相識於舞廳，交往後因個性不合分手，雪梨此後長居加拿大，卻多年來始終在張國榮忌日返港祭拜。英皇集團老闆楊受成之女楊諾詩，也曾與張國榮談過一段備受矚目的戀情，甚至一度談婚論嫁，但隨著張國榮事業越發巔峰，兩人漸行漸遠，最終分開。而張國榮一生最重要的伴侶，無疑是唐鶴德。兩人兒時相識，1982年於香港麗晶酒店重逢，隔年確立關係，攜手走過近20年風雨。1997年，張國榮在演唱會上公開稱唐鶴德為「摯愛」，也在訪談中坦言，母親與唐先生是他生命中最重要的兩個人。2003年張國榮離世後，唐鶴德以「未亡人」身分處理其身後事，至今仍維持單身。2003年4月1日，愚人節成了無法被玩笑帶走的傷痛。張國榮因罹患重度憂鬱症，從中環的文華東方酒店24樓一躍而下，結束短暫46年的人生，這一跳也震碎了無數影迷與歌迷的心。即便如此，他留下的音樂、電影與精神仍持續影響後世，「哥哥」也永遠留在時代與人心之中。