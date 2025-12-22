我是廣告 請繼續往下閱讀

前台北市長柯文哲涉入政治獻金公益侵占案，檢方指木可公關公司負責人李文娟，疑似依照其兄李文宗及柯文哲指示，侵占柯文哲與民眾黨政治獻金共計6234萬餘元。對此，柯文哲妻子陳佩琪發文，對相關金流內容感到困惑，更質疑「這麼多錢，我怎麼都沒管到？」陳佩琪回顧，2015年柯文哲剛當選台北市長第一年，她就清楚知道自己將被外界用「放大鏡」檢視，因此生活中始終提醒自己謹慎行事。她提到曾因一次過馬路誤判行人號誌，心中擔憂隔天會被媒體大肆報導「市長夫人闖紅燈」，高度自我警惕。談及金錢往來，陳佩琪表示，自己向來習慣替孩子存錢、投資基金，定期在ATM存現金，避免繁複手續，沒想到柯文哲從醫界轉入政壇後，這樣的日常行為竟成為司法指控的關鍵。她指出，檢廉曾以她站在ATM前的照片當證據，指稱在特定時間點存款，與市府相關會議時間有所重疊，認定涉及不法金流，導致柯文哲被羈押長達一年。對於近日新聞出現「公益侵占6234萬餘元」的說法，陳佩琪無法理解無奈表示，外界常說「太太賺的錢是太太的，先生賺的錢也是太太的，家裡的錢大大小小一向都歸我在管， 奇怪哩， 這麼多錢， 在哪裡呢，我怎麼都沒管到？」。監察院頻頻來函提及沒入與罰款金額高達數千萬元，實際上夫妻早已背負沉重債務，讓她忍不住反問「哪來的錢可以賠？」自嘲連壽險都不足以應付龐大金額，字裡行間流露出沉重壓力。陳佩琪感嘆，這場官司讓柯文哲身心俱疲，她認為台灣社會正陷入無謂的內耗。她轉述柯文哲的話指出，若非深陷司法訴訟，以他的能力與精力，原本還能為國家做出更多貢獻，如今卻只能徒增遺憾。