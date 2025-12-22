我是廣告 請繼續往下閱讀

▲葛仲珊坦言罹患壓力型憂鬱症，因此消失歌壇9年。（圖／翻攝自臉書@Miss Ko 葛仲珊）

五官全面失覺 音樂人最恐懼的狀態

▲葛仲珊最後靠養一隻狗逐漸恢復狀態。（圖／翻攝自臉書@Miss Ko 葛仲珊）

一隻狗改變人生 從崩塌走向復原

壓力全面反噬 身體率先發出警訊

相隔9年未推出全新專輯的饒舌歌手葛仲珊（Miss Ko），近日正式宣布回歸樂壇，並將發行全新創作專輯《soul.food 靈食》，外界對她多年未現身音樂圈始終充滿疑問，對此她也罕見坦承，當年選擇暫別舞台，並非靈感枯竭，而是長期承受高壓環境所致。今（22）日葛仲珊久違現身宣傳新專輯時，坦言自己過去因為壓力罹患憂鬱症，導致五官失能，最後是靠著養小狗「小潘」走出低谷。談到最痛苦的時期，葛仲珊透露當年自己連最基本的味覺、嗅覺與聽覺都變得遲鈍，吃飯時嘗不出味道，聞不到氣味，甚至連音樂在耳中都變得毫無差別：「每一首歌聽起來都一樣！」對一名創作者而言，這樣的狀態幾乎等同失去與世界的連結。醫師向她說明，這類症狀正是壓力型憂鬱症可能出現的表現，長期精神緊繃，會直接影響感官系統，如同身體在替心靈承受傷害。葛仲珊回憶過去在唱片公司體制下，被期待「每年都要交出一張專輯」，否則就可能被市場快速遺忘，這樣的節奏讓她逐漸失去創作初衷，也讓身心承擔難以消化的壓力，最終決定停下腳步。葛仲珊這樣的狀況持續將近2年，轉捩點出現在她養了一隻名叫「小潘」的狗之後。葛仲珊形容小潘就像是一道光，讓她重新建立生活秩序，因為需要照顧狗狗，她開始規律作息、準備餐食，生活重心不再只圍繞自己，她至今仍清楚記得，2019年12月某天早晨，她如往常煎了一顆蛋，吃下第一口時，竟突然嚐到久違的味道，嗅覺與聽覺也逐漸回來，那一刻她忍不住崩潰大哭，意識到自己終於正在康復。離開主流音樂產業後，葛仲珊原以為只是暫時休息，卻沒想到隨之而來的是一段難以言喻的低潮期，她形容當時並不確定自己究竟生了什麼病，直到就醫後才被告知，那是一種因長期壓力引發的憂鬱症狀態，與一般情緒低落不同，她的狀況是「感官逐漸失效」，不僅心情麻木，就連五官感受也出現異常，生活彷彿被按下靜音鍵，卻找不到原因。走過低谷後，葛仲珊並未急著復出，而是等待真正「準備好」的時刻，她坦言這次推出的新專輯是為自己而寫，不再設定市場期待，也不再追求數字成績，而是單純記錄這段與自己和解的歷程，談及近期發生的北捷、中山站隨機傷人的社會事件，她也不諱言內心震盪，表示某些悲劇離生活太近，讓人難以承受，也更提醒自己珍惜當下。